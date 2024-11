ÖVP siegt in Graz! So hat die steirische Landeshauptstadt gewählt

Am heutigen Sonntag, 24. November 2024, wurde in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt - auch in der Stadt Graz haben die Menschen ihre Stimme abgegeben.

Am heutigen Sonntag, 24. November 2024, wurde in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt - auch in der Stadt Graz haben die Menschen ihre Stimme abgegeben.

Die Landtagswahl ist geschlagen, die Stimmen sind ausgezählt, die Steiermark hat zum dritten Mal in diesem Jahr – nach EU-Wahl und Nationalratswahl – gewählt. Wen die Grazer in welcher Zusammensetzung gerne im Landtag gehabt hätten, erfahrt ihr in der Grafik darunter. Die Wahlbeteiligung liegt in der Landeshauptstadt bei 64,38 Prozent. Von 188.813 Wahlberechtigten gaben 121.550 Personen eine Stimme ab. Bei 499 ungültigen Stimmen waren somit 121.051 Stimmen wirksam.

Graz FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 21,43 % ÖVP – Steirische Volkspartei 22,42 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 20,71 % Grüne – Die Grüne Alternative 14,02 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 10,24 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 9,87 % KFG – Korruptionsfreie Bürgerliste 0,36 % MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte 0,23 % DNA – Demokratisch – Neutral – Authentisch 0,73 %

Landtagswahl 2019: So haben die Grazer gewählt

Graz hat – wie zehn weitere steirische Bezirke auch – bei der Landtagswahl 2019 die ÖVP an die Spitze gewählt. Allerdings war es denkbar knapp, auf Platz zwei folgten nämlich die Grünen – der Unterschied: 0,13 Prozent bzw. 149 Stimmen. Auch ansonsten war die steirische Landeshauptstadt nicht wie die meisten anderen Bezirke. Hinter der ÖVP und den Grünen folgten die SPÖ, die KPÖ und erst danach die FPÖ. Am letzten Platz landeten die NEOS. Von mehr als 193.000 Wahlberechtigten waren etwa 117.000 bei der Wahl – macht eine Wahlbeteiligung von 60,47 Prozent.

Diese Parteien sind in Graz bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

KFG

MFG

DNA

Daten und Fakten zur Stadt Graz

Die Stadt Graz hat 17 Bezirke und rund 300.000 Einwohner. Damit ist sie die zweitgrößte Stadt Österreichs und der einwohnertechnisch mit Abstand größte Bezirk der Steiermark. Im Vergleich mit dem Jahr 2020 leben 2024 (Stand 1. Jänner) mehr als 11.000 Menschen mehr in der steirischen Landeshauptstadt. Nicht nur bei Landtagswahlen sticht die gemeinhin als Studentenstadt bekannte Landeshauptstadt hervor – bei der Gemeinderatswahl in Graz vor drei Jahren wurde die KPÖ an die Spitze der Stadt gewählt.