Jan Hörl holt in Lillehammer seinen vierten Weltcupsieg – ÖSV dominiert das Podium

Am Sonntag, 24. November 2024, zeigten die österreichischen Skispringer in Lillehammer erneut ihre Dominanz. Jan Hörl sicherte sich mit Sprüngen von 137 und 139,5 Metern seinen vierten Weltcupsieg. Der 26-Jährige aus Salzburg setzte sich mit 7,5 Punkten Vorsprung vor dem Deutschen Pius Paschke durch, der am Samstag gewonnen hatte. Daniel Tschofenig aus Kärnten landete erneut auf dem dritten Platz (+11,5).

Große Freude

„Heute war ein guter Tag, von der Quali weg hat alles sehr gut gepasst. Ich bin megahappy“, sagte Hörl, der auch die Qualifikation gewonnen hatte. „Der zweite Sprung war richtig gut.“ Tschofenig freute sich über den zweiten Podestplatz in Lillehammer: „Es waren echt coole Sprünge dabei. In Lillehammer zweimal auf dem Podium zu stehen ist schon richtig cool.“ Stefan Kraft, der in der Halbzeit noch geführt hatte, musste sich mit Rang vier begnügen, zeigte sich jedoch zufrieden: „Ich bin sehr, sehr happy. Die drei sind an den Tagen am besten gesprungen. Der zweite Sprung war so, wie ich ihn machen wollte.“

Insgesamt starke Leistung

Österreichs Team zeigte insgesamt eine starke Leistung. Maximilian Ortner und Manuel Fettner belegten die Plätze acht und neun, und auch Michael Hayböck (22.) sowie Stephan Embacher (27.) sammelten wichtige Weltcup-Punkte. ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl lobte das Team: „Sie haben im Wettkampf bessere Sprünge gezeigt als im Training. Das Arbeiten hat sich ausgezahlt.“ Besonders stolz war er auf den kurzfristig eingesprungenen Youngster Maximilian Ortner, der für den verletzten Daniel Huber einsprang und zweimal in den Top Ten landete.