Liveticker zur Landtagswahl 2024: Alle Stimmen sind gezählt

Am heutigen Sonntag, den 24. November 2024 fand in der Steiermark die Landtagswahl statt.

Die erste Hochrechnung war gegen 16 Uhr verfügbar: Laut erster Hochrechnung von „Foresight“ für APA und ORF kommen die Freiheitlichen mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Kunasek auf 35,4 Prozent. Die ÖVP verliert massiv und erreicht 26,7 Prozent, die SPÖ stagniert bei 21,6 Prozent. Von den kleinen Parteien behaupten sich trotz einer Halbierung die Grünen vor NEOS und KPÖ.

Erste Hochrechnung da: Jubelstimmung bei der FPÖ

FPÖ-Kunasek: „Steirische Freiheitliche erreichen historisches Ergebnis!“

„Die Steirer haben uns heute enormes Vertrauen geschenkt, wofür ich mich aufrichtig bedanken möchte. Es handelt sich um einen geschichtsträchtigen Erfolg der steirischen FPÖ, der auf den richtigen Kurs der letzten Jahre zurückzuführen ist. Wir haben mit den Themen Gesundheit, Migration, Verkehr und Wirtschaft auf die richtigen Inhalte gesetzt und die passenden Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Die inhaltliche und personelle Kontinuität sowie die gute Zusammenarbeit mit der Bundespartei haben sich eindeutig bewährt. Wir nehmen das Ergebnis mit demütiger Verantwortung an und unser weiteres Handeln wird ausschließlich im Sinne unserer weiß-grünen Heimat erfolgen. Wir möchten uns aufrichtig bei allen Wählern bedanken und werden mit jeder Stimme verantwortungsvoll umgehen“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek in einer ersten Reaktion.

Bundes-ÖVP von Steiermark-Ergebnis enttäuscht

Der Absturz der ÖVP bei der Landtagswahl in der Steiermark sorgt bei der Bundespartei für Bestürzung. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker wertete das Ergebnis am Sonntag in Graz als schmerzlich. „Ich hätte unseren Freunden in der Steiermark gerne ein besseres Ergebnis gewünscht, sie hätten es auch verdient“, meinte er und verwies auf den Trend zu Wahlverlusten bei regierenden Parteien. Spitzenkandidat Christopher Drexler stellte er nicht infrage. Es sei zur Kenntnis zu nehmen, dass Regierungsparteien auf allen Ebenen Vertrauen verloren haben, sagte Stocker: „Die Steiermark war da heute keine Ausnahme. Es ist eine bedauerliche Entwicklung, aber es ist so.“ Auf die Frage, ob nun eine Personaldebatte rund um Landeshauptmann Drexler ausbrechen könnte, meinte Stocker: „Aus meiner Sicht gibt es keine Notwendigkeit etwas zu sagen. Der Landeshauptmann hat alles in diesem Wahlkampf gegeben und sich mit Leidenschaft eingesetzt. Er ist sicher auch enttäuscht über dieses Ergebnis.“

Landtagswahl STMK 24.11.2024 19:36 KPÖ-Statement zum Landtagswahl-Ergebnis Der KPÖ gelingt knapp, aber doch erneut der Einzug in den Landtag. Die erste Reaktion von KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler: „Ein Wahltag ist keine Zeugnisvergabe. Das heute war offensichtlich eine Protestwahl, von der wir leider nicht profitieren konnten. Natürlich ist dieses Ergebnis nicht das, was wir uns erhofft haben, daraus mache ich kein Geheimnis." Und weiter: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Kommunistische Partei trotz des enormen Sogs nach rechts wieder in den Landtag eingezogen ist." 24.11.2024 19:32 Alle Stimmen sind gezählt Alle Stimmen sind nun gezählt. Die Ergebnisse zu den Bezirken findest du hier als Links aufgelistet.

Deutschlandsberg

Graz

Graz-Umgebung

Hartberg-Fürstenfeld

Leibnitz

Leoben

Liezen

Murau

Murtal

Südoststeiermark

Voitsberg

Weiz 24.11.2024 19:05 Ergebnis um 18.57 Uhr Mit einer Schwankungsbreite von 0,3 Prozent steht mit Stand 18.57 Uhr ein neues Ergebnis fest. Im Vergleich zur ersten Hochrechnung kurz nach 16 Uhr haben die FPÖ und die SPÖ einige wenige Prozente verloren, ÖVP dazugewonnen. Ergebnis um 18.57 Uhr. Quelle APA/ORF/FORESIGHT 24.11.2024 18:50 KFG-Schönbacher: „Es ist kein einfacher Weg“ Obfrau und Spitzenkandidatin der Korruptionsfreien Bürgerliste „KFG“ Claudia Schönbacher zum Ergebnis der heutigen Landtagswahl: „Es ist kein einfacher Weg, eine neue politische Kraft aufzubauen, doch wir arbeiten Tag für Tag daran. Unser Hauptfokus liegt natürlich auf der Stadt Graz, wo wir sowohl in der Stadtregierung als auch mit unserem Korruptionsfreien Gemeinderatsklub vertreten sind. Wir werden uns daher voll und ganz auf die Gemeinderatswahl 2026 konzentrieren.“ Für die KFG war es heute die erste Wahl. 24.11.2024 18:30 Online Redaktion „Schmerzliche Niederlage“: LH Drexler gibt Hofburg die Schuld Enttäuscht hat der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) auf seine Niederlage bei der Landtagswahl reagiert – die Verantwortung schob er auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der FPÖ-Chef Herbert Kickl nach der Nationalratswahl nicht den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat. „Ich komme mir ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik vor“, jammerte Drexler. Der blaue Wahlsieger Mario Kunasek freute sich indes über einen „geschichtsträchtigen Erfolg“. „Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert“, befand Drexler in der steirischen ÖVP-Zentrale. „Insofern ein großes Danke nach Wien“, meinte der Landeshauptmann ironisch. Die Stimmungslage außerhalb des ersten Gemeindebezirks in Wien sei offensichtlich anders als sie dort wahrgenommen werde, ätzte er in Richtung Hofburg. Dass das umstrittene Projekt des Leitspitals Liezen für die Wahlniederlage verantwortlich sein soll, ist für Drexler „nicht schlüssig“. Mehr dazu liest du hier. 24.11.2024 16:45 Die FPÖ dürfte in der Steiermark erstmals eine Landtagswahl außerhalb Kärntens auf Platz eins beenden Laut erster Hochrechnung von „Foresight“ für APA und ORF kommen die Freiheitlichen mit ihrem Spitzenkandidaten Mario Kunasek auf 35,4 Prozent. Die ÖVP verliert massiv und erreicht 26,7 Prozent, die SPÖ stagniert bei 21,6 Prozent. Von den kleinen Parteien behaupten sich trotz einer Halbierung die Grünen vor NEOS und KPÖ. Bestätigt sich die Hochrechnung, hätte die FPÖ sowohl mit der Volkspartei als auch mit den Sozialdemokraten eine Mehrheit. Eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition unter Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) dürfte sich nicht ausgehen. SPÖ und ÖVP bräuchten eine der drei anderen Parteien als Partner, wobei der Einzug von NEOS und KPÖ noch nicht fix ist. Die Grünen liegen laut Hochrechnung bei 6,1 Prozent, die NEOS bei 5,8 Prozent und die KPÖ bei vier Prozent. 24.11.2024 16:57 SPÖ erreichte 21,6 Prozent Die SPÖ stagniert bei der steirischen Landtagswahl mit 21,6 Prozent und verlor laut erster Hochrechnung 1,9 Prozent. 5 Minuten 24.11.2024 16:40 Grundmandate entscheiden Entscheidend für den Einzug in den Landtag ist in der Steiermark keine Prozent-Hürde sondern, dass man in einem der Wahlkreise ein Grundmandat erlangt. Grüne, NEOS und KPÖ hoffen in Graz darauf. Insgesamt waren 941.509 Steirerinnen und Steirer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neun Parteien standen am Stimmzettel, sechs davon landesweit. Wahlschluss war 16 Uhr. Wohl keinen allzu großen Einfluss auf die Beteiligung hatte das Wetter. Im Süden herrschte mildes Spätherbstwetter, im Oberland war es dagegen klirrend kalt, bei sonnigem oder bewölktem Wetter. 24.11.2024 16:32 Vor fünf Jahren war noch die ÖVP große Siegerin Bei der Landtagswahl 2019 hatte die ÖVP – damals noch unter Hermann Schützenhöfer – einen fulminanten Wahlsieg mit 36,1 Prozent errungen. Die SPÖ fiel auf 23 Prozent, die FPÖ landete bei 17,5 Prozent, womit sie heute ihren Stimmanteil in etwa verdoppelte. Die Grünen erreichten 2019 noch 12,1 Prozent und damit ein Rekordergebnis. Auch die seit 2005 im Landtag sitzende KPÖ gewann auf sechs Prozent dazu, die NEOS erreichten 5,4 Prozent. Dem heutigen Urnengang war auch ein gewisser Einfluss auf die laufenden Regierungsverhandlungen zugeschrieben worden. Das schwache Abschneiden von zwei der drei Koalitionsverhandler wird wohl eher kein Motivationsschub sein. Die Freiheitlichen könnten hingegen davon profitiert haben, dass an sie im Bund der Regierungsbildungsauftrag nicht erteilt worden war, obwohl sie Platz eins erzielt hatten. Landeshauptmann Drexler hatte das mehrfach kritisiert. 24.11.2024 16:16 ÖVP: Bedrückende Stimmung in der Zentrale Die Stimmung in der ÖVP-Zentrale am Karmeliterplatz ist nach der ersten Hochrechnung bedrückend. Die Anwesenden schütteln entsetzt ihr Köpfe. „Die Stimmung ist am Boden,“ berichten Augenzeugen vor Ort. 24.11.2024 16:05 Yvonne Schmid-Berger Jubel bei den blauen Wahlsiegern in der Steiermark 2024 Das letzte Wahllokal ist geschlossen. Die erste Hochrechnung ist seit kurz nach 16 Uhr da und zeichnet ein eindeutiges Bild. FPÖ 35,4 %

ÖVP 26,7%

SPÖ 21,6 %

GRÜNE 6,1 %

KPÖ 4 %

NEOS 5,8 %

KFG 0,0%

M.F.G 0,1%

DNA 0,2 % ÖVP und GRÜNE verlieren Stimmen. Klarer Wahlsieger ist die FPÖ. Hier wird aktuell in der Parteizentrale gejubelt. Die Wahlbeteiligung liegt bei circa 70 Prozent. (Ungefähr 1,2 Prozentpunkte Schwankungsbreite, Quelle APA / ORF) 24.11.2024 15:48 Spannung auch bei ÖVP Spannung herrscht auch in der ÖVP-Parteizentrale. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird um 21 Uhr gerechnet. Auch in der ÖVP wird gewartet. 24.11.2024 15:40 Warten in der FPÖ-Parteizentrale In der FPÖ-Parteizentrale wartet man gespannt auf die erste Hochrechnung. Laut Umfragen und auch dem Ergebnis der Nationalratswahl 2024 zufolge könnte die FPÖ heute Grund zum Feiern haben. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. In der FPÖ-Parteizentrale wartet man auf die erste Hochrechnung. 24.11.2024 15:19 48 Mandate zu vergeben Insgesamt werden 48 Mandate im steirischen Landtag vergeben. 16 davon gehen an den Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung). Dieser Wahlkreis gewinnt wegen der gestiegenen Einwohnerzahl einen Sitz dazu, im Jahr 2019 bekam er 15 Sitze zugesichert. In dieser Periode aber wandert ein Mandatssitz von der Obersteiermark (Wahlkreis 4) an Graz. Der Wahlkreis 4 (Murau, Murtal, Liezen, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag) erhält somit nur mehr 13 Mandate. Elf Mandate bekommt die Oststeiermark (Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark) und acht Mandate gehen an die Weststeiermark (Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz). 24.11.2024 14:54 Der Countdown läuft 5 Minuten ist für euch in der Alten Universität in Graz vor Ort und liefert Live-Einblicke. Die erste Hochrechnung ist kurz nach 16 Uhr zu erwarten. 5 Minuten berichtet live aus der Alten Universität in Graz. 24.11.2024 14:49 APA FPÖ laut Umfragen vorne In den jüngsten Umfragen lag die FPÖ in der Steiermark klar auf Platz 1. In den (wenigen) Erhebungen kamen die Blauen auf teils deutlich über 30 Prozent, der Vorsprung vor der ÖVP betrug bis zu sechs Prozentpunkte. Die Volkspartei dagegen muss sich wohl auf herbe Verluste einstellen und könnte den Landeshauptmannsessel verlieren. Die SPÖ zeigte in den Umfragen weniger Bewegung als ÖVP und FPÖ, lag aber meist auf Platz 3, zuletzt recht deutlich. 24.11.2024 12:00 Weitere Wahllokale schließen Weitere Wahllokale in der Steiermark schließen. In der Landeshauptstadt Graz kann man seine Stimme bis 16 Uhr abgeben. 24.11.2024 11:30 Alle Spitzenkandidaten haben Stimme abgegeben Spitzenkandidat der FPÖ Mario Kunasek, den Umfragen als Wahlgewinner sehen, sprach „vom spannendsten Tag in meinem politischen Leben“. Trotz der guten Umfragewerte gab sich der blaue Spitzenkandidat bei seiner Stimmabgabe noch zurückhaltend: „Es ist ein offenes Rennen, es kann auch knapp werden, weil Umfragen sind Umfragen, Stimmungen sind Stimmungen und noch keine Stimmen“. Als letzter wählte um 11.30 Uhr der SPÖ-Kandidat Anton Lang, nachdem er den Tag mit einer Laufrunde gestartet hatte. Bereits vergangene Woche hatte NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek seine Stimme mit einer Wahlkarte abgegeben. 24.11.2024 11:24 KPÖ-Spitzenkandidatin hat Stimme abgegeben KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler gemeinsam mit ihren Töchtern Emilia und Edina vor ihrem Wahllokal in der Grazer Mittelschule Dr. Renner. Sie wünschte sich, dass ihre Partei „gestärkt aus der Wahl hervorgehen werde“. KPÖ Steiermark 24.11.2024 11:00 Erste Wahllokale schließen Bereits um 11 schließen die ersten steirischen Wahllokale wieder. In den den Gemeinden Großwilfersdorf und Bad Blumau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sowie in Gabersdorf (Bezirk Leibnitz) mussten die Stimmen bereits am Vormittag abgegeben werden. 24.11.2024 10:35 Landeshauptmann Drexler ruft zum Wählen auf „Ich bitte alle, die das noch nicht getan haben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen“, appelliert der amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in einem Facebook-Posting, welches ihn vor einem Wahllokal zeigt. Der Landeshauptmann hat den Tag mit einem guten Frühstück begonnen, „weil sonst bin ich grantig, und das will ich gerade heute nicht sein“. Bei seiner Wahl zeigt er sich zuversichtlich. Facebook Christopher Drexler 24.11.2024 09:38 Grünen-Spitzenkandidatin gibt Stimme ab „Deine Stimme zählt, mehr denn je!“, heißt es in einem Facebook-Posting von Sandra Krautwaschl, Spitzenkandidatin der Grünen, welche sie selbst bei ihrem Wahlgang zeigt. Die Grüne-Spitzenkandidatin hat als erste ihre Stimme abgegeben. Sie hoffte dabei, „dass die Steiermark das Grüne Herz Österreichs“ bleibe. Facebook Sandra Krautwaschl 24.11.2024 06:30 Erste Wahllokale öffnen Einige Wahllokale öffnen bereits um 6.30 Uhr, wie beispielsweise Mooskirchen. Die meisten steirischen Wahllokale öffnen zwischen 7 und 8 Uhr.

©5 Minuten Insgesamt neun Parteien kandidieren für die steirische Landtagswahl.

Häufig gestellte Fragen zur steirischen Landtagswahl 2024 Wann haben in der Steiermark die Wahllokale heute geöffnet? Die Wahllokale öffnen am heutigen Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten. Einige starten bereits um 6.30 Uhr, wie in Mooskirchen, andere deutlich später, zum Beispiel in Weiz im Volkshilfe-Seniorenzentrum ab 10 Uhr. Auch die Schließzeiten variieren stark: Während manche Wahllokale um 10 Uhr schließen, kann in Graz bis 16 Uhr gewählt werden. Welche Parteien kandidieren für die steirische Landtagswahl? In allen vier Wahlkreisen der Steiermark treten die ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und NEOS an. Diese Parteien sind alle aktuell im steirischen Landtag vertreten. Wahlberechtigte aus Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung) finden auch die Parteien KFG, MFG und DNA auf der Liste zur Wahl. Kann ich mehrere Vorzugsstimmen vergeben? Jede wahlberechtige Person kann nur eine Vorzugsstimme vergeben. Der Kandidat oder die Kandidatin muss aber der Partei angehören, welche von der Person gewählt wurde. Ansonsten wird die Vorzugsstimme als ungültig gewertet. Was muss ich zum Wählen mitnehmen? Wähler müssen sich vor der Wahlhandlung identifizieren. Du musst daher einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein) mitnehmen. Die „Amtliche Wahlinformation“ ist keine Wahlkarte und gilt nicht als Ausweis. Wer eine Briefwahlkarte beantragt hat, kann diese bei einem Wahllokal auch heute noch abgeben. Dies kann auch eine andere Person übernehmen, sollte die wahlberechtigte Person aus irgendeinem Grund (beispielsweise Krankheit) den Wahlweg nicht antreten können. Darf mein Hund mit zur Wahl? Grundsätzlich gibt es kein Hundeverbot bei den Wahllokalen. Sie dürfen jedoch die Ruhe und den Ablauf des Wahlvorgangs nicht stören. Darf ich meinen Stimmzettel abfotografieren? Der eigene Stimmzettel darf fotografiert und auch öffentlich geteilt werden. Der von anderen Personen nicht. Wann stehen die ersten Ergebnisse der steirischen Landtagswahl fest? Zu einer ersten Hochrechnung kommt es nach Schließung der Grazer Wahllokale gegen 16 Uhr. Das vorläufige Endergebnis (mit Prognose der Briefwahlstimmen) wird gegen 21 Uhr erwartet. Es könnte somit bereits am Sonntagabend feststehen, welche Partei an erster Stelle steht. Sollte es beim Rennen um Platz eins jedoch knapp werden, dann könnte sich die Wahl auch erst am Montag entscheiden. Den erst mit Wochenstart werden die Briefwahlkarten ausgezählt sein. Wie viele Mandate werden in den steirischen Landtag einziehen? Insgesamt werden 48 Sitze im steirischen Landtag vergeben. 16 davon gehen an den Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung). Dieser Wahlkreis gewinnt einen Sitz dazu, im Jahr 2019 bekam er 15 Sitze zugesichert. In dieser Periode aber wandert ein Mandatssitz von der Obersteiermark (Wahlkreis 4) an Graz. Der Wahlkreis 4 (Murau, Murtal, Liezen, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag) erhält somit nur mehr 13 Mandate. Elf Mandate bekommt die Oststeiermark (Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark) und acht Mandate gehen an die Weststeiermark (Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz). Welche Parteien kommen in den steirischen Landtag? Entgegen der Nationalratswahl muss bei der steirischen Landtagswahl kein bestimmter Prozentsatz erreicht werden. Stattdessen gilt es für die Parteien in einem Wahlkreis das Grundmandat zu schaffen. Dafür waren bei der letzten steirischen Landtagswahl 2019 insgesamt 12.127 Stimmen notwendig.

