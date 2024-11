KAC gewinnt: Rotjacken dominieren gegen die Wölfe

Der EC-KAC bleibt in der Erfolgsspur und sichert sich mit einem hart erkämpften 6:4 gegen den HC Pustertal den dritten Sieg in Serie. Die Klagenfurter legten in der heimischen Arena einen starken Start hin. Bereits in der dritten Minute brachte Mathias From die Rotjacken in Führung, bevor Matt Fraser in der siebten Minute in Überzahl auf 2:0 erhöhte. Der KAC dominierte das erste Drittel und ging mit einem verdienten Vorsprung in die Pause.

KAC setzt Druck fort

Im zweiten Abschnitt setzte der KAC seinen Druck fort. Nick Pastujov erhöhte in der 24. Minute auf 3:0, ehe die Gäste aus Südtirol durch Mats Frycklund ihren ersten Treffer erzielten. Doch Matt Fraser stellte mit einem Doppelpack, darunter ein Überzahltor, die Weichen auf Sieg und sorgte mit seinem Hattrick für eine 5:1-Führung vor der zweiten Pause.

Comeback der Wölfe

Im letzten Drittel starteten die Wölfe ein beeindruckendes Comeback. Alex Petan traf zweimal in Folge, zunächst direkt nach Wiederanpfiff und erneut in der 43. Minute, und brachte den HC Pustertal auf 3:5 heran. In der 58. Minute sorgte HCP-Verteidiger Andersen mit einem Onetimer sogar für den Anschlusstreffer. Die Partie wurde nochmals spannend, doch Jan Mursak beendete alle Hoffnungen der Gäste mit einem Empty-Net-Treffer 23 Sekunden vor Schluss.

Druckvolle Schlussphase

Trotz einer druckvollen Schlussphase der Pustertaler, die fünf Niederlagen in Serie hinnehmen müssen, behielt der KAC die Oberhand und feierte dank einer starken Teamleistung, insbesondere von Dreifach-Torschütze Matt Fraser, einen verdienten Heimsieg.