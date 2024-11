Rekordausgaben zu Weihnachten: Was Österreich heuer schenkt und wünscht

Die Vorfreude auf Weihnachten zeigt sich in Österreich nicht nur in der festlichen Stimmung, sondern auch in der Bereitschaft, tiefer in die Tasche zu greifen: Mit durchschnittlich 423 Euro pro Person planen die Österreicher in diesem Jahr so viel für Geschenke auszugeben wie seit über zehn Jahren nicht mehr. „Fast jeder Fünfte will sogar mehr als 500 Euro investieren. Männer zeigen sich dabei großzügiger als Frauen und geben durchschnittlich 90 Euro mehr aus“, berichtet Studienleiter Paul Unterhuber von Demox Research.

Geschenketrends: Gutscheine und Schmuck im Aufwind

Bei den Geschenken stehen Gutscheine und Bargeld weiterhin hoch im Kurs. Auch Schmuck, Parfümerieartikel und Bekleidung werden beliebter, während Spielwaren und Bücher an Beliebtheit verlieren. Diese Vorlieben spiegeln sich auch in den Wunschlisten wider: Besonders oft wünschen sich die Befragten Gutscheine, etwas zum Anziehen oder Markenartikel.

Frühes Shoppen liegt im Trend

Interessanterweise kaufen viele ihre Geschenke bereits vor der Adventszeit ein: Ein knappes Viertel nutzt Rabatte wie den Black Friday und Cyber Monday, während nur 2 Prozent bis zum letzten Moment, also Heiligabend, warten. Der Onlinehandel spielt dabei eine wichtige Rolle: Rund ein Drittel kauft vorwiegend online ein, während ein Viertel gleichermaßen Geschäfte und Onlineplattformen nutzt.

Weihnachtszauber auf Märkten und in Unternehmen

Neben dem Schenken bleibt auch die festliche Stimmung wichtig: 72 Prozent der Befragten planen den Besuch eines Christkindlmarktes. Trotz der Menschenmassen stehen Punsch, Glühwein und das Beisammensein mit Freunden und Kollegen im Mittelpunkt. Firmenweihnachtsfeiern gehören für 44 Prozent der Österreicher zur Weihnachtszeit, und fast die Hälfte freut sich darauf.

Comeback der Weihnachtspost

Ein weiterer Trend zeichnet sich bei Weihnachtskarten ab: Immer mehr Menschen greifen wieder zu Stift und Papier. Der Anteil jener, die keine Weihnachtspost verschicken, ist gegenüber 2023 deutlich gesunken. Kein Wunder, denn 40 Prozent der Befragten freuen sich „sehr“ über Karten, und weitere 32 Prozent hängen ihre Freude davon ab, von wem die Grüße kommen.

Das Wichtigste auf einen Blick Rekordausgaben : Durchschnittlich 423 Euro pro Person für Geschenke – höchster Wert seit über 10 Jahren.

: Durchschnittlich 423 Euro pro Person für Geschenke – höchster Wert seit über 10 Jahren. Beliebteste Geschenke : Gutscheine und Bargeld führen, Schmuck, Parfümerieartikel und Kleidung legen zu, Spielwaren und Bücher verlieren an Beliebtheit.

: Gutscheine und Bargeld führen, Schmuck, Parfümerieartikel und Kleidung legen zu, Spielwaren und Bücher verlieren an Beliebtheit. Shoppingverhalten :

: 24 % kaufen an Black Friday/Cyber Monday.

Nur 2 % warten bis Heiligabend.

33 % bevorzugen Onlinekäufe, 25 % kombinieren Online- und stationären Handel.

Christkindlmärkte und Feiern :

: 72 % planen einen Christkindlmarktbesuch.

44 % haben eine Firmenweihnachtsfeier, fast die Hälfte freut sich darauf.

Weihnachtspost :

: Der Versand von Karten steigt wieder, 40 % freuen sich besonders über Grüße.

Besonderheiten :

: Männer geben im Schnitt 90 Euro mehr aus als Frauen.

Durchschnittlich 127 Euro werden pro beschenkter Person ausgegeben.

Spannende Einblicke

Die repräsentative Umfrage von „Demox Research“ wurde zwischen dem 12. und 15. November 2024 unter 1.000 Personen ab 16 Jahren durchgeführt. Mit einer maximalen Schwankungsbreite von 3 Prozent liefert sie spannende Einblicke in die weihnachtlichen Vorlieben und Trends der Österreicher.