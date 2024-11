Maria feiert ihren 100. Geburtstag, ihr Geheimnis: „Fest arbeiten“

100 gute Gründe zum Feiern gab es am Sonntag im Haus St. Peter der Diakonie de La Tour in der Harbacher Straße. Dort durfte sich Walburga Maria Kopeinig über ihren ersten dreistelligen Geburtstag freuen.

Bürgermeister Christian Scheider überraschte das Geburtstagskind

Zu diesem besonderen, runden Jubiläum hat Bürgermeister Christian Scheider das Geburtstagskind persönlich besucht und mit einem gesunden Obstkorb überrascht. „Es ist mir ein großes Anliegen, mir auch für solche Momente Zeit zu nehmen, denn diese ist das Kostbarste, was wir haben. Besonders Menschen in so einem stattlichen Alter wissen das sehr zu schätzen und das freut mich umso mehr“, so der Bürgermeister, der gemeinsam mit der Familie auf das Geburtstagskind angestoßen hat.

Walburga Maria wurde 1924 geboren

Frau Kopeinig wurde 1924 in Ebenthal geboren, wo sie auch den Großteil ihres Lebens verbrachte. Sie hat in der Landwirtschaft gearbeitet und harte Zeiten erlebt. In ihrem wohlverdienten Ruhestand kann sie es entspannter angehen lassen. Ihren Alltag verbringt sie heute mit „viel Schlafen, gut Essen und Wäsche schlichten und zusammenlegen.“ Ihr großes Hobby ist nach wie vor das Stricken. Ihre beiden Kinder, drei Enkelkinder und zwei Urenkel sind daher immer bestens mit warmen Wollsocken versorgt.

„Fest arbeiten“

Mit Klagenfurt verbindet Frau Kopeinig den schönen See, die vielen Gärten und Blumen. Jetzt kommt auch ihre liebste Zeit im Jahr, denn sie liebt Weihnachten über alles. Früher hat sie immer mit ihrer Schwester gemeinsam Kekse gebacken. Noch heute bekommt sie jedes Jahr selbst gebackene Kekse, die sie in Ruhe genießt. Auf ihr Geheimrezept angesprochen, um 100 Jahre alt zu werden, sagt Frau Kopeinig kurz und knapp: „Fest arbeiten!“