Kickl zum FPÖ-Wahlsieg: „Steirer haben Geschichte geschrieben“

Kickl formulierte in Versalien ein mit blauen Herzen versehenes „Danke Steiermark“. Man sei zutiefst überwältigt, demütig und dankbar. „Die Steirer haben heute ein ganz klares Machtwort gesprochen und die Veränderung gewählt – gegen das eiskalte System und für eine patriotische und sozial gerechte Politik.“ Es sei ein Sieg für die Heimat und ein starker Aufwind für soziale Gerechtigkeit für die steirische Bevölkerung und gleichzeitig eine Absage an die Koalition, an der Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler gerade arbeiteten. „Heute haben die Steirerinnen und Steirer Geschichte geschrieben: Erstmals haben sie die FPÖ mit dem historisch besten Ergebnis klar zur stärksten politischen Kraft im Landtag gemacht und damit die freiheitliche Welle der Erneuerung fortgesetzt“, so Kickl in einer ersten Reaktion.

Blauer Jubel auch in den Ländern

Auch in den anderen Bundesländern war die Freude bei den Blauen groß. Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger jubelte über einen „großen Tag für die Steiermark und für Österreich“. Die Wähler hätten sich deutlich für „Veränderung“ und für eine Politik, „die das Volk wieder in den Mittelpunkt stellt“, ausgesprochen. Der FPÖ-Klubchef mahnte angesichts des Ergebnisses auch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), die „Ausgrenzungspolitik“ gegenüber der FPÖ sowie die schwarz-rote Koalition im Land zu beenden und Neuwahlen zu ermöglichen. Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp gratulierte zu einem „fulminanten Wahlerfolg“ und dem „klaren ersten Platz an unseren Spitzenkandidaten Mario Kunasek“. Einmal mehr zeige sich, dass die Menschen Veränderung und eine „Politik für das Volk“ wollten, befand er. „Wir Freiheitliche kämpfen mit voller Kraft Richtung Wien-Wahl 2025“, versprach er. In der Bundeshauptstadt steht die Gemeinderatswahl im Herbst nächsten Jahres auf dem Programm.

„Schallende Ohrfeige“ für Nehammer

„Dieses historische Ergebnis steht für Vernunft und Hoffnung“, kommentierte Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter und FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner den blauen Erdrutschsieg in der Steiermark. „Mario Kunasek ist der Landeshauptmann, den die Steiermark jetzt braucht“, reagierte der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer auf das Ergebnis der steirischen Freiheitlichen. In der Steiermark sei es wie im Bund „Zeit für eine positive Wende und eine bessere Zukunft“. Das Ergebnis sei außerdem „eine schallende Ohrfeige für ÖVP-Chef und Noch-Bundeskanzler Karl Nehammer“, der sich an die Macht klammern und „eine Verlierer-Ampel basteln“ wolle, so Angerer.

Svazek ortet deutlichen Auftrag zur Verantwortung

Die freiheitliche Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek sieht in dem Wahlsieg der FPÖ in der Steiermark einen „deutlichen Auftrag zur Verantwortung“. „Der erste Platz bei dieser Landtagswahl ist ein klares und überwältigendes Zeichen des Vertrauens der Wählerinnen und Wähler.“ Und darüber hinaus sei es ein mehr als deutlicher Auftrag, Verantwortung für die politische Zukunft des Bundeslandes zu übernehmen, betonte die freiheitliche Landesparteichefin. Niederösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer ortete ein „blaues Wunder“, es sei „ein historischer Tag“. Nun sei der Wählerwille klar, so der Landesvize: „Die steirischen Landsleute wollen einen freiheitlichen Landeshauptmann und haben die schwarz-rote Landesregierung klar abgewählt. Dieses Ergebnis ist auch eine Watsche für die Bastler an der ‚Verlierer-Ampel'“.

Burgenlands Blaue hoffen auf Rückenwind

Der burgenländische FPÖ-Obmann Alexander Petschnig gratulierte Kunasek und dessen Team zu dem „sensationellen Ergebnis“. Es zeige sich, dass „diese Form der Ausgrenzung“ nicht goutiert wird. Auch für die Blauen im Burgenland, wo die nächste Landtagswahl im Jänner ansteht, rechnet Petschnig mit Rückenwind. „Diese Form der Ausgrenzung lassen sich die Wähler nicht gefallen“, meinte er gegenüber der APA mit Blick auf die Regierungsbildung auf Bundesebene. Petschnig ist vor kurzem in den Nationalrat gewechselt und tritt im Burgenland nur auf dem letzten Listenplatz an. Spitzenkandidat ist hier der frühere Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer. (APA/RED 24.11.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 20:30 Uhr aktualisiert