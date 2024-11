„Keine Selbstverständlichkeit“: KPÖ schafft erneut den Einzug

Steiermarkweit auf Platz 6 und in Graz auf Platz 5: Der KPÖ gelang bei der heutigen Steiermark-Wahl knapp, aber doch erneut der Einzug in den Landtag. KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler sieht den Einzug „trotz des enormen Sogs nach rechts“ als „keine Selbstverständlichkeit“. Unter anderem der Bundestrend sowie die politische Großwetterlage hätten dazu beigetragen, dass die KPÖ heute nicht reüssieren konnte.

„Wir werden Sand im Getriebe der Mächtigen sein“

In einer ersten Reaktion betont sie: „Ein Wahltag ist keine Zeugnisvergabe. Das heute war offensichtlich eine Protestwahl, von der wir leider nicht profitieren konnten. Natürlich ist dieses Ergebnis nicht das, was wir uns erhofft haben, daraus mache ich kein Geheimnis. Natürlich ein herzliches Danke an alle unsere Wählerinnen und Wähler! Wir konnten in den letzten Wochen viele neue Mitstreiter gewinnen, die unsere Reihen stärken und mit viel Herzblut mit dabei sind.“ Sie verspricht: „Gemeinsam werden wir auch die nächsten fünf Jahre Sand im Getriebe der Mächtigen sein und die Regierer an ihre Wahlversprechen erinnern.“