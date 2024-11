FPÖ-Absolute! Diese steirischen Gemeinden sind durch und durch blau

Die Landtagswahl 2024 in der Steiermark ist geschlagen, die FPÖ hat einen Erdrutschsieg eingefahren und mit deutlich über 30 Prozent die Wahl gewonnen. Dahinter folgen ÖVP und SPÖ schon mit deutlichem Respektabstand. Wir haben uns angeschaut, in welchen steirischen Gemeinden die FPÖ sogar als absoluter Wahlsieger hervorgegangen wäre, also in welchen Gemeinden die FPÖ mehr als 50 Prozent der Stimmen geholt hat – vor der Auszählung der Briefwahlstimmen wohlgemerkt.

Fünf von sechs FPÖ-Gemeinden im Bezirk Liezen „zu Hause“

Am meisten sticht dabei der Bezirk Liezen hervor, sind doch fünf jener sechs Gemeinden, die zu mehr als 50 Prozent FPÖ gewählt haben, hier „zu Hause“. Die blaue Hochburg ist hier ohne Zweifel die Stadtgemeinde Rottenmann. In dem 5.000-Einwohner-Ort haben 63,23 Prozent der Wahlberechtigten (vor der Auszählung der Briefwahlstimmen) die FPÖ gewählt.

Sinabelkirchen als Weizer FPÖ-Hochburg

Ebenfalls über der 50 Prozent-Marke war die FPÖ im Bezirk Liezen vorläufig auch in Trieben (53,13 Prozent), in Ramsau am Dachstein (51,31 Prozent), in Lassing (51,08 Prozent) und in Schladming (51 Prozent). Die sechste Gemeinde, die „durch und durch“ blau ist, ist Sinabelkirchen (Bezirk Weiz), wo 50,79 Prozent jener Menschen, die zur Wahlurne gependelt sind, die FPÖ gewählt haben. Alle Infos über den Wahlabend findet ihr auch in unserem Landtagswahl-Liveticker hier.