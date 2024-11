Trübe Aussichten: Zäher Nebel über der Stadt Wien

Veröffentlicht am 24. November 2024, 21:14 / ©5 Minuten

Am Morgen legt sich eine dichte Decke aus Nebel und Hochnebel über die Stadt, die sich tagsüber nur schwer vertreiben lässt. Erst gegen späten Nachmittag könnte es stellenweise, besonders in südlichen Bezirken, zu Auflockerungen kommen. Ein mäßiger Wind aus Südost begleitet den Tag. Die Temperaturen starten bei frischen 1 Grad und steigen nur zögerlich auf maximal 6 Grad an.