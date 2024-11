Ausreißer: In diesen steirischen Bezirken lag die FPÖ nicht vorne

Laut der ersten Hochrechnung kurz nach 16 Uhr konnte die Freiheitliche Partei bei der steirischen Landtagswahl 35,4 Prozent der Wählerstimmen erreichen. Dabei handelt es sich um das beste Ergebnis, das die FPÖ Steiermark jemals eingefahren hat. „Heute haben die Steirerinnen und Steirer Geschichte geschrieben: Erstmals haben sie die FPÖ mit dem historisch besten Ergebnis klar zur stärksten politischen Kraft im Landtag gemacht und damit die freiheitliche Welle der Erneuerung fortgesetzt“, jubelte auch Parteichef Herbert Kickl in einer ersten Reaktion.

Ausreißer: Diese steirischen Bezirke haben gegen den Trend gewählt

Auch ein Blick auf die Wahlkarte des Landes Steiermark zeigt: Lediglich zwei Bezirke haben gegen den Trend gewählt. In Graz erreichte die ÖVP 22,42 Prozent und liegt damit knapp vor der FPÖ mit 21,43 Prozent (vorläufiges Ergebnis / Stand 19.52 Uhr). Gegenüber 2019 fuhr die ÖVP damit einen Verlust von 2,93 Prozent ein. Die FPÖ wiederum erzielte ein Plus von 8,84 Prozent. In Graz gab es 188.813 stimmberechtigte Personen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64.38 Prozent. Auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld liegt die ÖVP insgesamt vorne, sie erreichte hier 38,28 Prozent und damit um 11,89 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2019. Die FPÖ liegt mit 37,74 Prozent auf Platz 2 (vorläufiges Ergebnis / Stand 19.52 Uhr) – gegenüber 2019 sind das plus 19,36 Prozentpunkte. Am Sonntag waren im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 73.496 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,95 Prozent.