Sonniger Montag: Mit Temperaturen zwischen vier und 8 Grad

Für Montag kündigt sich in Kärnten recht sonniges und freundliches Wetter an.

Für Montag kündigt sich in Kärnten recht sonniges und freundliches Wetter an.

Veröffentlicht am 24. November 2024, 21:41 / ©5 Minuten

Lokaler Frühnebel im Klagenfurter Becken sollte sich rasch auflösen, informiert die Geosphere Austria. Einige harmlose Wolken in hohen Schichten stören kaum. Am Nachmittag aufkommender Südwestwind sorgt für Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad, so die Meteorologen abschließend.