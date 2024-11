Landtagswahl in der Steiermark: Hier hat die ÖVP abgeräumt

Während vor allem Gemeinden im Bezirk Liezen die FPÖ teils mit mehr als 50 Prozent gewählt haben – mehr dazu hier: FPÖ-Absolute! Diese steirischen Gemeinden sind durch und durch blau -, gibt es auch einige Gemeinden, die der ÖVP die Absolute Mehrheit „geschenkt“ hätten – wohlgemerkt vor Auszählung der Briefwahlstimmen. Wir haben diese Gemeinden für euch zusammengefasst.

Drei Gemeinden mit über 54 Prozent ÖVP-Stimmen

Im Bezirk Murau haben in der Gemeinde Ranten immerhin 55,12 Prozent jener Menschen, die am heutigen Sonntag, den 24. November an der Wahlurne für die Landtagswahl in der Steiermark waren, der ÖVP ihre Stimme gegeben. Ebenfalls viele ÖVP Wähler gibt es auch in den Gemeinden Wenigzell (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit 54,58 Prozent und in Passail (Bezirk Weiz) mit 54,01 Prozent.

Auch hier hat die ÖVP fleißig Kreuzerl gesammelt

Über 52 Prozent haben am Sonntag ihr Kreuz bei der ÖVP noch in den Gemeinden Gasen (Bezirk Weiz, 52,78 Prozent), Pusterwald (Bezirk Murtal, 52,40 Prozent) und Schäffern (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 52,25 Prozent) gemacht. Immerhin noch 51,75 Prozent haben sich am Wahl-Sonntag für das Kreuz neben der ÖVP in St. Kathrein am Ofenegg (Bezirk Weiz) entschieden. Alle Infos über den Wahlabend findet ihr auch in unserem Landtagswahl-Liveticker hier.