SPÖ-Hochburgen: Diese zwei steirischen Gemeinden wählen noch fleißig rot

Die Landtagswahl 2024 in der Steiermark ist geschlagen und hat mit einem Erdrutschsieg der FPÖ geendet – mehr dazu und zu allen Ergebnissen erfahrt ihr auch in unserem Landtagswahl-Liveticker hier. Während die FPÖ in sechs und die ÖVP gar in sieben Gemeinden mehr als 50 Prozent der bisherigen Stimmen abgeräumt hat, hat es die SPÖ in zwei steirischen Gemeinden zur Absoluten Mehrheit geschafft – wohlgemerkt vor Auszählung der Briefwahlstimmen.

Hier liegen die beiden steirischen SPÖ-Hochburgen

Die beiden steirischen SPÖ-Hochburgen liegen mit Vordernberg im Bezirk Leoben und mit Turnau im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Dabei haben die Sozialdemokraten in Turnau auch kaum Verluste eingefahren und ein beeindruckendes Ergebnis von 57,13 Prozent erlangt. In Vordernberg waren es gar 58,62 Prozent der Stimmen. Mehr konnte eine Partei nur in Rottenmann im Bezirk Liezen erlangen – die FPÖ hatte dort unfassbare 63,23 Prozent jener Menschen, die am Sonntag auch an der Wahlurne waren, „abgeholt“.