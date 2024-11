Großaufgebot bei LKW-Absturz: 23-Tonner am Hang erfolgreich geborgen

Am Nachmittag des 22. November 2024 ereignete sich am Zirkitzer Weg in Bad Kleinkirchheim ein schwerer Unfall: Ein mit Kraftfutter beladener Lastkraftwagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 70 Meter eine steile Böschung hinab. Der 23 Tonnen schwere LKW kam erst in einem flacheren Hangbereich zum Stillstand, wo mehrere kleine Bäume und ein Misthaufen ein weiteres Abrutschen über steile Hänge und Felsen verhinderten. Der Fahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde, konnte sich eigenständig durch die zerstörte Frontscheibe aus dem Fahrerhaus befreien. Anrainer, die den Absturz bemerkten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus transportiert

Die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim und Patergassen sowie die Johanniter Unfallhilfe Patergassen wurden um 13.22 Uhr alarmiert (Einsatzstichwort: TVU 3, Fahrzeugabsturz). Der verletzte Fahrer wurde vor Ort von der Johanniter Unfallhilfe erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Spittal transportiert. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Sicherung des LKWs

Die Feuerwehr begann parallel mit der Sicherung des LKWs, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern, und überprüfte die Umgebung auf mögliche Umweltgefahren durch ausgetretene Betriebsmittel, informiert das Abschnittsfeuerwehrkommando Millstatt-Radenthein. Glücklicherweise konnte Entwarnung gegeben werden. Lose Anbauteile des Fahrzeugs, die durch den Absturz beschädigt wurden, wurden ebenfalls gesichert. Die FF Patergassen konnte ihren Einsatz um 14.15 Uhr beenden.

Weiterhin bestehende Absturzgefahr

In Zusammenarbeit mit der Firmenleitung des betroffenen Unternehmens wurden Maßnahmen zur Bergung des LKWs koordiniert. Aufgrund der weiterhin bestehenden Absturzgefahr wurde eine rasche Bergung notwendig. Um 16.30 Uhr traf ein zweiter LKW der betroffenen Firma ein, mit dem neun Tonnen des geladenen Kraftfutters abgesaugt wurden. Diese Arbeiten dauerten rund zwei Stunden und schufen die Grundlage für die eigentliche Bergung.

Nachalarmierung der Feuerwehr Spittal an der Drau

Um 17 Uhr wurde die Feuerwehr Spittal an der Drau nachalarmiert, die mit einem schweren Rüstfahrzeug (SRFK) anrückte. Die Einsatzkräfte bereiteten parallel die Bergung vor, wobei das hohe Gewicht des Fahrzeugs umfangreiche Sicherungsmaßnahmen und eine sorgfältige Auswahl der Anschlagpunkte erforderte.

Einsatz dauerte bis spät in die Nacht

Mit Hilfe von Seilwinden wurde der LKW zunächst einige Meter von der Absturzstelle weggezogen. Anschließend richtete die Feuerwehr Bad Kleinkirchheim das Fahrzeug mithilfe der 5-Tonnen-Seilwinde des RLFA 3000 sowie losem Rollen- und Ausgleichsrolleneinsatz auf. Das TLFA 2000 diente als zusätzlicher Fixpunkt. Zeitgleich sicherte das SRFK der FF Spittal den LKW mit einer 7-Tonnen-Seilwinde von der Westseite, um einen Gegenzug zu gewährleisten. Zwei Traktoren mit Seilwinden (6,5 und 8,5 Tonnen) unterstützten die Sicherungsarbeiten. Nachdem der LKW erfolgreich auf die Räder gestellt wurde, wurde er für den späteren Abtransport durch ein privates Abschleppunternehmen weiter ausgerichtet. Der Einsatz endete um 21.30 Uhr.

©FF Bad Kleinkirchheim | Die Bergung stellte für die Einsatzkräfte eine erhebliche technische und logistische Herausforderung dar.

Erhebliche technische und logistische Herausforderung

Die Bergung stellte für die Einsatzkräfte eine erhebliche technische und logistische Herausforderung dar. Dank der fundierten Ausbildung der Einsatzkräfte in der Feuerwehr und an der Kärntner Landesfeuerwehrschule, der umfassenden technischen Ausstattung und der hervorragenden Zusammenarbeit aller beteiligten Kräfte konnte der Einsatz erfolgreich und ohne Komplikationen abgeschlossen werden. „Ein herzlicher Dank gilt allen Einsatzkräften für ihre professionelle Arbeit. Den verletzten Fahrer wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung“, heißt es abschließend seitens des Abschnittsfeuerwehrkommandos Millstatt-Radenthein.

Beteiligte Einsatzkräfte: FF Bad Kleinkirchheim: RLFA 3000, TLFA 2000, KLFA und KRFS mit 20 Mann

RLFA 3000, TLFA 2000, KLFA und KRFS mit 20 Mann FF Patergassen: LFBA mit 9 Mann

LFBA mit 9 Mann FF Spittal: SRFK mit 3 Mann

SRFK mit 3 Mann Johanniter Unfallhilfe Patergassen

Polizei Bad Kleinkirchheim