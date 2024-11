Verleihung: Das sind Kärntens energieeffizienteste Gemeinden

In Summe wurden zwölf Kärntner Kommunen im Rahmen des e5-Landesprogramms ausgezeichnet. Dafür haben sie sich im vergangenen Jahr einem internationalen beziehungsweise nationalen Zertifizierungsprozess unterzogen. Dazu meint Energielandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP): „Sie sind nicht nur wichtige Partner des Landes bei der Umsetzung der Energiewende, sondern vor allem grundlegend, wenn es darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen und einzubinden. […]“. Die e5-Gemeinden arbeiten nämlich seit vielen Jahren daran, energieeffiziente Projekte und regionale Energiemaßnahmen vor Ort umzusetzen.

Zwölf Gemeinden ausgezeichnet

Das Ergebnis des diesjährigen Audits kann sich sehen lassen: Die Stadt Villach konnte ihren Umsetzungsgrad der e5-Maßnahmen trotz sehr hoher Standards aufrechterhalten und wurde erneut mit dem Gold-Status ausgezeichnet. Kärnten hat damit aktuell acht Gemeinden und Städte mit einem e5-Gold-Status. Auch die Stadtgemeinden Hermagor-Pressegger See und Althofen sowie die Gemeinde Malta überzeugten bei der diesjährigen Zertifizierung mit energieeffizienten Projekten und regionalen Energiemaßnahmen und wurden mit vier „e“ ausgezeichnet. Drei „e“ erhielten Maria Saal, Keutschach am See, Bleiburg, St. Jakob im Rosental, Gallizien, Stockenboi, St. Andrä im Lavanttal und Neuhaus.

©Büro LR Schuschnig/Bernhard Horst Die Auszeichnung der e5-Gemeinden.

51 Kärntner Gemeinden sind Teil des e5-Programms

Die e5-Gemeinden setzen in vielen Bereichen Maßstäbe: von Energieeffizienz und nachhaltiger Mobilität bis hin zur Bewusstseinsbildung. Biomasse, Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und andere erneuerbare Energieformen sind mittlerweile in fast jeder e5-Gemeinde Standard. Auch der gezielte Ausstieg aus fossilen Brennstoffen wurde in den vergangenen Jahren verstärkt vorangetrieben. Mit der Stadtgemeinde St. Veit – die heuer dem e5-Landesprogramm beigetreten ist – sind es aktuell 51 Gemeinden, welche sich der Förderung energieeffizienter Projekte und regionaler Energiemaßnahmen verschrieben haben. „Dieses Engagement unserer Städte und Gemeinden zeigt, dass die Energiewende in Kärnten angekommen ist“, so Schuschnig abschließend.