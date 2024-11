Einbruch auf Kärntner Firmengelände: Reifen und Felgen gestohlen

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften sich die Einbrüche zwischen 1.20 und 2 Uhr früh zugetragen haben. „Zum Öffnen der Container verwendeten sie mitgebrachtes Werkzeug sowie eine am Firmengelände aufgefundene Eisenstange“, heißt es vonseiten der Beamten.

Reifen und Felgen gestohlen

Gestohlen wurden in der Folge mehrere Reifengarnituren mitsamt dessen Felgen. „Die Reifen brachten sie zu einem in der Nähe abgestellten Kastenwagen und fuhren anschließend in unbekannte Richtung davon“, so die Polizisten weiter. Eine genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Erhebungen laufen.