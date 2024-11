ConDRAGulations: Die FinalistInnen des Tuntenball Drag Race stehen fest

Die vier KünstlerInnen Miss Cherry on Top, Frau Blau, Alex Fine sowie Divi Divine schafften den Einzug ins große Finale am 22. Februar 2025 beim Tuntenball.

Die vier KünstlerInnen Miss Cherry on Top, Frau Blau, Alex Fine sowie Divi Divine schafften den Einzug ins große Finale am 22. Februar 2025 beim Tuntenball.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 07:23 / ©Bernhard Schindler

Am Samstag, dem 23. November 2024, wurde im Theater am Lend die Bühne für das spannende Vorfinale des Tuntenball Drag Race 2025 bereitet. In einer glamourösen Show, die Fashion, Comedy und Drama vereinte, kämpften neun talentierte Drag-Artists um einen Platz im großen Finale. Mit Lip-Syncs, Akrobatik und spektakulären Kostümen sorgten die Contestants für ein unvergessliches Event. Für die Bewertung sorgte die Jury, bestehend aus Drag-Ikone Miss Ivanka T., Sängerin Paenda und der amtierenden Tuntenball Drag Race Siegerin Roxie Romeo.

©Bernhard Schindler Tuntenball- und Drag Race Moderatorin Grazia Patricia mit der diesjährigen Jury des Vorentscheids: Tuntenball Drag Race-Siegerin des Vorjahres Roxie Romeo, Sängerin Paenda sowie Drag-Ikone Miss Ivanka T.

Vier Drag-Queens glänzen im Vorentscheid

Die Jury hatte die schwierige Aufgabe, aus den neun talentierten Künstler:innen die vier FinalistInnen auszuwählen. Mit einer Mischung aus Kreativität, Charisma und Bühnenpräsenz überzeugten die Drag-Artists Alex Fine, Miss Cherry on Top, Frau Blau sowie Divi Divine und sicherten sich einen Platz im heiß umkämpften Finale. Miss Cee, Narzissy, Ayako Candee, Merritt Ocracy und Lilitl L’Amour mussten sich leider verabschieden. Doch trotz des Ausscheidens wurden alle TeilnehmerInnen mit Applaus und Anerkennung für ihre außergewöhnlichen Performances gefeiert.

Das große Finale steht bevor

Die Entscheidung, wer den begehrten Titel des Tuntenball Drag Race Winners 2025 mit nach Hause nehmen wird, fällt am 22. Februar 2025 beim großen Tuntenball im Congress Graz. Bis dahin bleibt es spannend – wer wird die Krone der Drag-Welt erobern?