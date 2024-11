Fotogalerie: Das war die erste Eisdisco am Villacher Rathausplatz

Kufenflitzer können jedes Jahr von Mitte November bis Februar kostenlos die 450 Quadratmeter große Eisfläche am Villacher Rathausplatz nutzen. Sofern es die Witterung ermöglicht, steht diese täglich von 9 bis 19 Uhr zur Verfügung. Bis zum 4. Jänner 2025 ist sie freitags und samstags sogar noch länger offen – und zwar bis 21 Uhr!

Villach feiert Eisdiscos am Rathausplatz

Vormerken sollten sich die Sportler zudem zwei besondere Termine. Nach der Eisdisco am vergangenen Samstag, dem 23. November 2024, werden nämlich noch zwei weitere Partys auf der Eisfläche nahe dem Villacher Adventmarkt gefeiert. In Kooperation mit der Antenne Kärnten veranstaltet die Stadt Villach heuer erstmals Eisdiscos! Am 7. Dezember (ab 18.30 Uhr) und am 31. Dezember 2024 (ab 18.30 Uhr) gibt es also zusätzlich zum Spaß am Eis, auch noch stimmungsvolle Beleuchtung und mitreißende Musik. Vorbeischauen lohnt sich, wie Aufnahmen von der ersten Eisdisco zeigen.

Impressionen von der 1. Eisdisco am Rathausplatz: