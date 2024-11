Krieglach bildet Waldbrandzug aus – neue Kräfte für den Katastrophenfall

Veröffentlicht am 25. November 2024, 08:08 / ©FF Krieglach

Am Samstag, dem 23. November 2024, wurden sieben Feuerwehrkameraden aus dem Bereich Mürzzuschlag in einer speziellen Schulung für den Waldbrandzug der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach ausgebildet. Dieser Zug ist speziell für die Bekämpfung von Vegetations- und Waldbränden zuständig, auch in der kalten Jahreszeit.

Feuerwehr-Kräfte aus Mürzzuschlag für Waldbrandzug ausgebildet

Waldbrände stellen eine besondere Herausforderung dar, gerade in exponierten Lagen, wo es mit wenig Technik und hohem Aufwand schnelle Hilfe erfordert. Die Kameraden müssen sowohl körperlich fit sein als auch über spezielles Fachwissen verfügen, um in brenzligen Situationen effektiv agieren zu können. Bei der Ausbildung, die vom Kommandanten des Waldbrandzuges, ABI Otto Fritz, organisiert wurde, haben sich drei Kameraden der FF Krieglach, drei der FF Stanz und ein Kamerad der FF Neuberg qualifiziert, künftig im Waldbrandzug mitzuarbeiten.