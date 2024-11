Elf Kärntner Skigebiete tragen künftig Pistengütesiegel 

Veröffentlicht am 25. November 2024, 08:44 / ©Simone Hattenberger

Dass dem Skigebiet Weissensee das Pistengütesiegel verliehen wird, soll am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Zudem soll das Pistengütesiegel des Skigebietes Hochrindl bereits zum neunten Mal verlängert werden. Auch der Mölltaler Gletscher, die Gerlitzen, der Katschberg, das Nassfeld, das Goldeck, Bad Kleinkirchheim, Heiligenblut, die Koralpe und das Skigebiet am Ankogel verfügen über das Qualitätszeichen.

Steht für Sicherheit und hohe Qualität

„Das Pistengütesiegel steht nicht nur für Sicherheit, sondern auch für die hohe Qualität in unseren Skigebieten. Damit verbunden sind Sport- und Freizeitvergnügen, Tourismus, Wirtschaft, Wertschöpfung und Arbeitsplätze“, führt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) aus. Er dankt der Pistengütesiegelkommission für ihre wichtige und stets sehr genau durchgeführte Arbeit. Die Pistengütesiegel werden den Skigebieten für fünf Jahre verliehen und müssen danach verlängert werden.