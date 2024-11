„Lichterzauber“ in der Steiermark: Bunte Fenster für Vielfalt

Am 28. November verwandeln sich Fenster in bunte Kunstwerke, die ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt und gute Nachbarschaft setzen.

Am 28. November verwandeln sich Fenster in bunte Kunstwerke, die ein leuchtendes Zeichen für Vielfalt und gute Nachbarschaft setzen.

Am 28. November 2024 wird die Steiermark in einem bunten Lichtermeer erstrahlen. In einer gemeinsamen Aktion sind alle Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen, mit kreativen Fensterdekorationen ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und gute Nachbarschaft zu setzen. Die Aktion soll in der dunklen Jahreszeit für farbenfrohe Akzente sorgen und gleichzeitig das Miteinander in den Gemeinden stärken.

Idee hinter dem „Lichterzauber“ ist einfach und einladend

Alle großen und kleinen Anwohner können ein oder mehrere Fenster in ihren Wohnungen mit selbstgebastelten Kunstwerken schmücken. Dafür werden nur wenige Materialien benötigt: buntes Transparentpapier, Klebeband und Schere. Nach dem Basteln werden die Kunstwerke von innen auf die Fenster geklebt und durch passende Beleuchtung von außen zum Leuchten gebracht.

Am 28. November um 18 Uhr ist es dann soweit

Alle Teilnehmer sind eingeladen, ihre Fenster zu beleuchten und sich auf die Straßen zu begeben, um die kreative Pracht zu bewundern und sich mit Nachbarn und Passanten auszutauschen. Die Aktion lädt dazu ein, ins Gespräch zu kommen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Je mehr Menschen mitmachen, desto bunter und lebendiger wird die Stadt. Besonders erfreulich: Auch das Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz wird die Aktion unterstützen. So wird in der Kaiserfeldgasse 25 ein weiterer leuchtender Beitrag zum Lichterzauber geleistet.