Weihnachtssong für Kärntner in Not hat schon über 34.000 Aufrufe

Vor wenigen Tagen publizierten Master Robin und Schlagersänger Frank Heller gemeinsam mit einer Gruppe talentierter Künstler den Weihnachtssong „Hoffnungslicht“. Unter dem Namen „Austrian Voices“ wollen sie vor allem eines tun, nämlich Spenden sammeln. Die Einnahmen, die während der Vor- und Weihnachtszeit mit diesem Projekt einhergehen, sollen zur Gänze an Kärntner Familien in Not gespendet werden.

Zur Förderung junger Künstler

Am Herzen liegt Kogler und Heller zudem die Förderung junger Künstler: „Mit diesem Projekt möchten wir nicht nur eine emotionale Botschaft senden, sondern auch junge Talente unterstützen und ihnen eine Bühne bieten.“ So beteiligen sich an dem Projekt unter anderem auch Buzgi – besser bekannt als „der Elvis aus Kärnten“ – die Klagenfurter Schlagersängerin Meli Stein, Schlagerfee FeeLissa vom Wörthersee, der Schlagersänger André-René, die Newcomerin Angelique aus Bad Kleinkirchheim sowie Johannes Peter Lechner, der Inhaber von Lechner Records in Wald im Pinzgau, der auch für die Musik- und Videoproduktion verantwortlich ist. Den Songtext hat zudem Katja Laußegger beigetragen – ebenfalls eine Songtexterin aus Kärnten.

„Zeichen der Hoffnung setzen“

„Wir wollten immer ein Projekt starten, das die Kraft der Musik nutzt, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn die Welt oft hektisch und unruhig ist, brauchen wir alle einen Moment der Besinnung“, so Kogler und Heller weiter. Die Botschaft des Liedes ist damit klar: Auch in herausfordernden Zeiten gibt es immer ein Licht der Hoffnung. „Es ist ein musikalisches Symbol für Zusammenhalt und die gemeinsame Kraft, schwierige Zeiten zu überstehen.“

Schon über 34.000 Aufrufe

Die Veröffentlichung des Songs fand am 21. November statt – und womit wohl keiner rechnete: Es hat innerhalb weniger Tage bereits mehr als 34.000 Aufrufe (!) auf YouTube erreicht und damit wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Aber hört selbst!