Deutscher Anzeigenhauptmeister will sich nun die Wiener vorknöpfen

Vor rund einer Woche ist der deutsche Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei nach Österreich gekommen. Bekannt wurde der 18-Jährige, weil er auf eigene Faust Verkehrsverstöße, vor allem Falschparker, anzeigt. Er erlangte so eine ziemliche Bekanntheit. Nun will Niclas sich anscheinend auch die Wiener „vorknöpfen“.

Matthei kommt nach Wien

„Es ist passiert. Der Anzeigenhauptmeister ist nach Österreich eingeritten. Jetzt können die dortigen Falschparker einpacken“, teilte Matthei in einem Instagram-Posting mit. Zuerst soll der 18-Jährige in kleineren Orten sein Vorgehen getestet haben. Nun teilte er in einem Video mit, dass er nach Wien kommt, genauer gesagt nach Favoriten. Der junge Mann reagierte zu dem auf ein Posting von „Heute“ auf Instagram und schrieb: „Das höchste Wesen wird bald nach Wien kommen“. Mal sehen, wie er mit dem typischen Wiener „Grant“ zu Recht kommt, denn die werden ihn wohl nicht so leiwand finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 09:34 Uhr aktualisiert