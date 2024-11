„Sicher unterwegs auf Rollen“: Unfallprävention an steirischen Schulen

Rund 500 Schüler übten in Workshops, wie sie sicher mit Scootern, Skates und Boards unterwegs sind. Ziel war es, das Unfallrisiko zu senken und wichtige Sicherheitstipps spielerisch zu vermitteln.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 09:43 / ©pixabay

Unfälle mit Scootern, Skates und Boards gehören für viele Kinder zum Alltag, doch sie lassen sich vermeiden! Jedes Jahr müssen etwa 500 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren in der Steiermark nach Unfällen mit Fortbewegungsgeräten auf Rollen im Krankenhaus behandelt werden. Mit dem Ziel, die Freude an der Bewegung zu fördern und das Unfallrisiko zu senken, veranstaltete der Verein „GROSSE SCHÜTZEN KLEINE“ zusammen mit der AUVA-Landesstelle Graz die Workshopreihe „Sicher unterwegs auf Rollen“. Rund 500 Schülerinnen und Schüler nahmen daran teil und lernten alles, was es über sicheres Fahren auf Scootern, Skates und Boards zu wissen gibt.

Unfallgefahr durch unachtsamen Umgang

Sicher unterwegs auf zwei oder vier Rollen – das können die Kinder nun besser! Denn während Rollgeräte wie Scooters und Boards längst auch den Schulweg vieler Schüler:innen bereichern, birgt die falsche Handhabung große Risiken. In der Steiermark werden jedes Jahr 500 Kinder nach einem Unfall mit solchen Geräten ins Krankenhaus eingeliefert, der Großteil davon aufgrund von Stürzen mit Scootern.

Prävention und Spaß – das Ziel der Workshops

In den Workshops, die dieses Jahr in zehn Volksschulen stattfanden, wurde nicht nur Theorie vermittelt, sondern auch praktisch gearbeitet. Die Kinder durchliefen einen Parcours mit Rampen, Slalom-Strecken und Hindernissen – und lernten, wie sie mit diesen Geräten sicher umgehen. Ziel der Workshops war es, den jungen Teilnehmern beizubringen, wie sie sich optimal vor Verletzungen schützen und die Geräte sicher beherrschen können.

„Wir möchten die Kinder ermutigen“

„Wir möchten die Kinder ermutigen, sich aktiv zu bewegen und gleichzeitig für ihre eigene Sicherheit zu sorgen“, erklärt Holger Till, Präsident des Vereins GROSSE SCHÜTZEN KLEINE. Die Kurse standen unter der fachkundigen Anleitung von Experten, die wertvolle Tipps zum sicheren Fahren, dem richtigen Tragen von Schutzausrüstung und der Wahl des passenden Geräts gaben.

Schützen auf spielerische Weise

„Das Ziel ist es, den Schulweg mit Scooter und Co sicherzumachen. Nur wer seine Ausrüstung und die grundlegenden Fahrtechniken beherrscht, kann sicher und unfallfrei unterwegs sein“, betont Christoph Mandl vom Unfallverhütungsdienst der AUVA-Landesstelle Graz. Besonders wichtig ist dabei die richtige Schutzausrüstung: Helm, Handgelenk-, Ellbogen- und Knieschützer gehören unbedingt dazu. Auch die Direktorin der Volksschule Hofstätten an der Raab, Birgit Lancsak, zeigte sich begeistert: „Die Kinder hatten viel Spaß und lernten spielerisch wichtige Sicherheitsaspekte. Ein tolles Projekt, das bereits für die Grundschule von großer Bedeutung ist.“