Über 300 Gäste: Adventmarkt in Maria Wörth feierlich eröffnet

Da war ganz schön was los! Am Freitag wurde der Kirchenadvent in Maria Wörth eröffnet.

Da war ganz schön was los! Am Freitag wurde der Kirchenadvent in Maria Wörth eröffnet.

Ein vielfältiges Angebot an handgefertigten Geschenken und weihnachtliche Leckereien prägten die Eröffnung des Adventmarktes in Maria Wörth am vergangenen Freitag. Musikalisch umrahmt wurde sie vom „Vocalensemble SaMaBreeze“ und den „Alphornbläser Alpe Adria“. Wie gewohnt, findet der Adventmarkt auch heuer bis zum 22. Dezember 2024 an jedem Samstag und Sonntag, von 12 bis 20 Uhr, statt und befindet sich direkt bei der Schiffsanlegestelle. Diesen Sonntag wurde mit der Übergabe einer orangefarbenen Bank zudem ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.