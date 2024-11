Nach der Wahl: Koalitionspoker startet – Regierungsbildung bleibt offen

Nach der geschlagenen Landtagswahl in der Steiermark kommen am Montagnachmittag die Gremien der großen Parteien zusammen. Die ÖVP von Landeshauptmann Christopher Drexler hat für 13 Uhr eine Landesparteivorstandssitzung im Landhaus angesetzt, bei der Drexler nach der historischen Wahlniederlage der steirischen Volkspartei die Vertrauensfrage stellen will. Auch die FPÖ verzichtet diesmal auf den traditionellen „blauen Montag“ und hat für 17 Uhr die Gremien einberufen.

Nach Wahlsieg: FPÖ plant Regierungsverhandlungen – Koalitionspoker mit ÖVP und SPÖ beginnt

Bei der Sitzung wollen die Freiheitlichen den entsprechenden Beschluss für Regierungsverhandlungen fassen. Am Dienstag will der blaue Spitzenkandidat und Wahlsieger Mario Kunasek dann die Einladungen zu den Gesprächen an die anderen Parteien ausschicken, wie er am Wahlabend angekündigt hat. Noch diese Woche sollen dann Sondierungen starten. In Frage kommen als Koalitionspartner ÖVP und SPÖ. Die beiden bisher gemeinsam regierenden Parteien mussten bei der Wahl herbe Verluste einstecken und verfügen gemeinsam über keine Mehrheit mehr im Landtag.

SPÖ-Landesparteivorstand möglicherweise mit personellen Konsequenzen

Mögliche personelle Konsequenzen könnte es bei der SPÖ am Montag geben, die wie die ÖVP ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren hat. Der bisherige Landeshauptmannstellvertreter und sozialdemokratische Spitzenkandidat Anton Lang hatte am Wahlabend erklärt, er übernehme „für diese Niederlage die volle Verantwortung“. Bei den Gremien werde man „sehen, wie es mit meiner Person weitergeht“, so der 65-Jährige. Der rote Landesparteivorstand trifft sich um 15 Uhr in der Landesparteizentrale in Graz.

KPÖ berät am Nachmittag, Grüne und NEOS folgen – Parteien sortieren sich nach Wahl

Auch bei der KPÖ tagt am Montagnachmittag die Landesparteileitung ab 17 Uhr. Grüne und NEOS haben am Montag noch keine Gremiensitzungen. Bei den Grünen ist am Dienstagnachmittag eine Sitzung geplant, die NEOS haben noch keinen Termin bekanntgegeben, dürften aber am Dienstag oder Mittwoch zusammenkommen. (APA/red. 25.11.2025)