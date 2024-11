Getötetes Baby: U-Haft für Mutter wegen erhöhter Fluchtgefahr beantragt

Vergangenen Donnerstag, 21. November, wurde die Polizei gerufen, da es hieß ein Baby war aus der neonatologischen Station einer Klinik in Wien verschwunden war. Nach und nach kamen die grausamen Details ans Licht. Denn das kleine Mädchen wurde tot in einer Mülltonne aufgefunden.

Mutter legte Geständnis ab

Am Freitagvormittag entdeckten Beamte des Landeskriminalamts Wien das Baby tot in einer Mülltonne. Gestern, 24. November 2024, wurde das Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Das vorläufige Ergebnis ergab, dass das Baby an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma durch mehrfache stumpfe Gewalteinwirkung gestorben ist. Die Mutter zeigte sich geständig und wurde in die Justizanstalt überstellt.

Untersuchungshaft wegen erhöhter Fluchtgefahr

Der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Fall übergeben. Staatsanwältin Nina Bussek teilt auf Anfrage von 5 Minuten mit: „Es wurde eine Untersuchungshaft gegen die Mutter angeordnet, das Landesgericht Wien entscheidet heute im Lauf des Tages, ob diese verhängt wird.“ Die 30-jährige Frau zeigt sich auch der Staatsanwaltschaft gegenüber geständig. Es soll eine erhöhte Fluchtgefahr, aufgrund des Strafmaßes, bestehen. Das Gerücht, dass es vielleicht ein Ehrenmord war, kann Bussek nicht beantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 11:14 Uhr aktualisiert