Nach kika/Leiner-Insolvenz: Jetzt trifft es auch die Restaurants

Jetzt haben auch die „Leiner & kika“-Restaurants Insolvenz angemeldet. Konkret wurde über das Vermögen der LeiKi Gastro Alpha GmbH und der LeiKi Gastro Beta GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, heißt es am Montag seitens des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV). Betroffen sind 18 Restaurants an 118

Standorten.

Unternehmensfortführung wird angestrebt

Es handle sich dabei ausschließlich um jene Gastronomiebetriebe, welche in den jeweiligen Kika und Leiner Filialen betrieben werden. Betroffen sind rund 65 Gläubiger und 139 Dienstnehmer. „Wobei die Löhne und Gehälter bis einschließlich Oktober bezahlt sind“, versichert man seitens des AKV. Eine Unternehmensfortführung wird von beiden Unternehmen angestrebt.

Passiva in Millionen-Höhe

In weiterer Folge ist eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplanes beabsichtigt. Gemäß des vorgelegtem Vermögensstatus betragen die Passiva in Summe 2,75 Millionen Euro. Laut eigenen Angaben hat die LeiKi Gastro Beta GmbH eine offene Forderung von rund 365.00 Euro. Des Weiteren gibt die LeiKi Gastro Alpha GmbH Aktiva in Höhe von 180.000 Euro und die LeiKi Gastro Beta GmbH Aktiva in Höhe von 90.0000 Euro an. Forderungsanmeldungen können ab sofort angemeldet werden.