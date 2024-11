Unfallflucht misslingt: 21-Jähriger und sein Vater aufgeflogen

Veröffentlicht am 25. November 2024, 11:23 / ©5 Minuten

Eine versuchte Vertuschung endete für einen 21-Jährigen und seinen Vater mit einer Reihe von Anzeigen. Der junge Mann steht im Verdacht, alkoholisiert einen Unfall verursacht und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt zu haben. Der Vater (61) versuchte, die Schuld auf sich zu nehmen – erfolglos.

Der Unfall: PS-starker SUV trifft auf E-Auto

Am Sonntag, 24. November 2024, gegen 14 Uhr, krachte es in Göttelsberg. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit dem SUV seines Vaters und einem 22-jährigen Beifahrer unterwegs, als er beim Einbiegen auf den Katerlochweg eine von links kommende 23-jährige Lenkerin in einem E-Auto übersah. Die Fahrzeuge kollidierten. Die junge Frau aus Graz und ihr Beifahrer (ebenfalls 23) erlitten leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Der Notruf kam prompt – das E-Call-System des E-Autos hatte den Unfall automatisch gemeldet.

Der Versuch, die Schuld zu vertuschen

Während Feuerwehr und Polizei den Unfallort sicherten, tauchte der 61-jährige Vater mit seinem Zweitwagen auf und gab sich kurzerhand als Lenker des SUVs aus. Sein Sohn nutzte die Gelegenheit, um mit einem unbeteiligten Fahrzeug vom Unfallort zu verschwinden. Zeugen berichteten jedoch von den wahren Abläufen, und die Polizei leitete eine Fahndung nach dem jungen Mann und dem Zweitfahrzeug ein.

Die Flucht endet in Passail

Gegen 18 Uhr wurde das gesuchte Fahrzeug auf der B64 bei Passail gesichtet. Der Lenker ignorierte zunächst die Polizeistreife und versuchte, in Richtung Passail zu entkommen, bevor er schließlich auf dem Parkplatz eines Gasthauses gestellt wurde. Im Wagen saßen der Vater, der Sohn und dessen Beifahrer. Ein Alkotest beim 21-Jährigen zeigte eine leichte Alkoholisierung. Der junge Mann behauptete, erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben – eine Aussage, die von den Beamten angezweifelt wird.

Ein langer Katalog an Anzeigen

Die Folgen für Vater und Sohn sind weitreichend: Der 21-Jährige wird wegen Fahrerflucht, fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens unter Alkoholeinfluss und Imstichlassens eines Verletzten angezeigt. Auch der Vater sieht sich mit Anzeigen konfrontiert. Die Entscheidung über mögliche Strafen trifft die Bezirkshauptmannschaft Weiz, in schwerwiegenderen Punkten die Staatsanwaltschaft Graz.