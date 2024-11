24/7 geöffnet: Steirerinnen bringen Regionalität in rosa Automaten

In der grünen Steiermark, wo Regionalität großgeschrieben wird, haben zwei Schwestern die „Hofschneider Dirndl“ ins Leben gerufen: Lebensmittelautomaten, gefüllt mit den besten Produkten aus der Region, 24 Stunden am Tag zugänglich. „Unsere Region ist voller Direktvermarkter, die hochwertige Produkte anbieten. Doch oft scheiterte der Zugang an den Öffnungszeiten“, erzählen Stefanie und Christina Niederl aus Gnas. Zusammen wollen sie das ändern: „Unser Ziel war ein Konzept, das Flexibilität bietet und gleichzeitig die Direktvermarkter unterstützt.“

©zVg „Unsere Region ist voller Direktvermarkter, die hochwertige Produkte anbieten. Doch oft scheiterte der Zugang an den Öffnungszeiten“, erzählen Stefanie und Christina Niederl aus Gnas.

Corona als Herausforderung – und Motivation

Gegründet wurde das Projekt 2020, mitten in der Corona-Pandemie – eine Zeit voller Hürden. „Behörden waren schwer erreichbar, und die Suche nach guten Standorten war eine echte Herausforderung“, erinnert sich Stefanie. Doch die beiden blieben hartnäckig und fanden schließlich attraktive Plätze für ihre Automaten. „Die Resonanz aus der Region hat uns immer wieder motiviert, weiterzumachen“, sagt Christina.

Vom Bauernhof zur Geschäftsidee

Die Idee kommt nicht von ungefähr: Die beiden Schwestern wuchsen auf einem Bauernhof auf und kennen die harte Arbeit hinter regionalen Produkten. „Unser Wissen aus der Produktion, vom Feld bis zur Verarbeitung, war entscheidend“, erklärt Stefanie. „Mit unseren Automaten möchten wir diese Qualität sichtbar machen und den Menschen den Wert regionaler Produkte näherbringen.“

“ … das macht den Einkauf zu einem Erlebnis“

Die Automaten kommen bei allen Altersgruppen gut an. Besonders beliebt sind sie bei Familien. „Es ist schön zu sehen, wenn Kinder mit ihren Eltern ein Produkt aus dem Automaten ziehen – das macht den Einkauf zu einem Erlebnis“, sagt Christina. Aber auch Pensionisten schätzen die verlässliche Nahversorgung: „Kein weiter Weg, keine Öffnungszeiten – einfach praktisch!“

©zVg | Stefanie und Christina Niederl setzen mit ihrem Konzept auf Regionalität und Nachhaltigkeit. ©zVg | Stefanie und Christina Niederl setzen mit ihrem Konzept auf Regionalität und Nachhaltigkeit. ©zVg | Stefanie und Christina Niederl setzen mit ihrem Konzept auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Regionalität trifft auf Nachhaltigkeit

Mit über 40 Betrieben arbeiten die Schwestern inzwischen zusammen – ein großer Erfolg, der vielen Landwirten Mut gibt. „Direktvermarkter berichten uns, dass unser Projekt sie motiviert, ihren Betrieb weiterzuführen“, erzählt Stefanie stolz. Für die Schwestern ist das mehr als nur ein Geschäft: „Wir verbinden Produzenten und Konsumenten und fördern eine nachhaltige Zukunft.“

Frische Gemüsekisten als Ergänzung

Neben den Automaten bieten Stefanie und Christina auch saisonale Gemüsekisten an. „Alles, was bei uns in Gnas wächst, kommt direkt vom Feld in die Kiste“, erklären sie. Dieses Angebot ergänzt das Automatenkonzept und bringt noch mehr steirische Frische direkt zu den Menschen. Für die Zukunft haben die Schwestern noch viele Ideen: „Wir möchten Regionalität und Nachhaltigkeit noch stärker in den Alltag der Menschen integrieren.“ Ihre Erfolgsgeschichte zeigt, wie Innovation und Heimatverbundenheit Hand in Hand gehen – eine echte Inspiration aus der Steiermark.