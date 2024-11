Umsätze brechen ein: Nicht mal Black Friday kann Kauflaune retten

Veröffentlicht am 25. November 2024, 11:53 / ©Montage: Canva

Rund ein Drittel der Konsumenten hat vor, entweder am Black Friday oder am Cyber Monday auf Schnäppchenjagd zu gehen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der WKÖ-Bundessparte Handel hervor. Meist geschieht dies vor allem übers Internet: 80 Prozent nutzen am Black Friday die Angebote von Online-Shops, beim Cyber Monday sind es sogar 83 Prozent.

Erwartete Gesamtausgaben rückläufig

Im Vergleich zum vergangenen Jahr zeigt sich allerdings ein Rückgang bei den erwarteten Gesamtausgaben. Nach geplanten Ausgaben von 215 Euro im vergangenen Jahr (für beiden Events zusammen) liegen diese heuer bei etwa 195 Euro. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung bedeutet dies eine Reduktion der erwarteten Gesamtausgaben von 480 auf 430 Millionen Euro. Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, sieht in dieser Entwicklung die aktuell gedämpfte Konsumstimmung reflektiert: „Die Teuerungen der Vergangenheit scheinen in den Köpfen der Konsumenten verankert: Wenn selbst große Aktionstage mit attraktiven Rabatten die Kauflaune nicht zu heben vermögen, ist dies ein Zeichen dafür, wie sehr der Handel aktuell unter Druck steht.“

Studie zeigt: Letztlich werden Umsätze nur verschoben

Grund zum Jubeln bedeuten die Aktionstage – laut einer Studie aus Deutschland, durchgeführt von der Unternehmensberatung Kearney – ohnehin nicht. Diese kommt zum Schluss, dass es zwar einen Umsatzschub rund um den Black Friday gibt, der Handel dafür aber in der Zeit davor und danach weniger umsetzt. „Das heißt, die Kunden konzentrieren ihre Einkäufe auf die Aktionstage und es kommt letztlich vor allem zu einer Verschiebung der Umsätze“, führt Trefelik aus. Und auf die Profitabilität der Unternehmen wirkt sich der Black Friday sogar negativ aus: Da die Konsumenten an diesen Tagen vor allem nach Schnäppchen suchen und dafür in der Zeit danach weniger zu normalen Preisen einkaufen, bedeutet der Black Friday der Kearney-Studie zufolge unterm Strich einen Verlust.

Rabatte sind der wichtigste Kaufgrund

Tatsächlich liegt die Hauptmotivation an diesen Tagen einzukaufen an den günstigen Preisen – allen voran von Markenprodukten: Laut Umfrage der KMU Forschung Austria ist für 83 Prozent (Black Friday) bzw. 80 Prozent (Cyber Monday) die Höhe der Rabatte der wichtigste Kaufgrund. Außerdem haben exklusive Angebote und Produkte erheblichen Einfluss auf die Kaufentscheidung (40 bzw. 43 Prozent). Ob kostenfreier Versand angeboten wird, ist für knapp die Hälfte der Befragten relevant.