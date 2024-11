Martin Hinteregger feiert Comeback im Profi-Fußball

Veröffentlicht am 25. November 2024, 12:09 / ©SK Austria

„Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück. Wir freuen uns darüber, dass er seine Klasse und Erfahrung bei der Austria einbringen wird und sind davon überzeugt, dass er in jeder Hinsicht einen Gewinn für unseren Verein darstellt“, betont Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel zum Transfer-Hammer in Waidmannsdorf! Der 32-jährige Verteidiger Martin Hinteregger steigt bereits am Dienstag, um 10 Uhr, ins Training der Kampfmannschaft unter Chefcoach Peter Pacult ein. Spielberechtigt ist der Abwehr-Mann ab 1. Jänner 2025.

Hinteregger verstärkt SK Austria Klagenfurt

Der gebürtige St. Veiter begann bei der SGA Sirnitz, wechselte im Alter von 15 Jahren in die Akademie von Red Bull Salzburg und schaffte den Sprung zu den Profis. Nach fünf Bundesliga-Titeln und vier Pokal-Triumphen (darunter viermal das Double) wechselte Hinteregger nach Deutschland, spielte für Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen feierte der 1,84 Meter-Mann den größten Erfolg seiner Karriere, den Gewinn der UEFA Europa League in der Saison 2021/22.

Hinteregger: „Meine Geschichte als Fußballer ist noch nicht zu Ende“

Nach zweieinhalb Jahren im vorläufigen Ruhestand ist Hinteregger nun bereit für den Neustart. „[…] Mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen. Austria Klagenfurt und das Wörthersee-Stadion bedeuten Heimat für mich und ich kann es kaum erwarten, wieder am Platz zu stehen. Ich werde alles tun, um meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“, so der Fußballer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 12:27 Uhr aktualisiert