Mit dem Umbringen bedroht: Dann taucht Mann auch noch vor Wohnung auf

Eine 61-Jährige wurde gestern in Wien mit dem Umbringen bedroht.

Eine 61-Jährige wurde gestern in Wien mit dem Umbringen bedroht.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 12:23 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Durch Beamte der Polizeiinspektion Pappenheimgasse konnte ein 39-jähriger Serbe in einem Mehrfamilienhaus festgenommen werden, nachdem er eine bedrohliche Nachricht an die dort wohnhafte 61-jährige Bewohnerin gerichtet hatte. Der Festgenommene äußerte am Telefon, dass er das Opfer umbringen wollen würde, woraufhin das Opfer umgehend die Polizei verständigte.

Mann trat gegen Türe

Als der Mann zu der Wohnungstür der Bewohnerin kam und gegen die Tür getreten haben soll, wurde er dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte an Ort und Stelle festgenommen. Der 39-jährige Mann wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.