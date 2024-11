Teenager drohte Opfer auf Gleise zu stoÃŸen: Beute waren KopfhÃ¶rer

Veröffentlicht am 25. November 2024, 13:10 / ©5min.at

Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling erstattete am 22. November 2024, gegen 16 Uhr, Anzeige auf der Polizeiinspektion Guntramsdorf, dass er soeben von einem unbekannten Mann bei der Wiener Lokalbahn Station in Guntramsdorf ausgeraubt worden sei. Der unbekannte Täter hätte ihm gedroht, ihn auf die Gleise zu stoßen, sollte er ihm nicht seine kabellosen Kopfhörer übergeben.

16-Jähriger wurde in Zug aufgegriffen

Bedienstete der Polizeiinspektion Guntramsdorf leiteten eine Fahndung ein und konnten den 16-jährigen türkischen Beschuldigten gegen 16.30 Uhr in einer Zuggarnitur in Wien anhalten. Der Beschuldigte wurde vom Geschädigten eindeutig identifiziert. Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Guntramsdorf nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Das Diebesgut konnte in einem Mülleimer aufgefunden werden.

Teenager wurde in Justizanstalt eingeliefert

Der Beschuldigte war geständig, dem Opfer die Kopfhörer mittels Drohung abgenötigt zu haben. Der 16-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.