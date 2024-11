Alfred Trey erneut als Präsident des SWV bestätigt

Am Freitag fand die Landeskonferenz des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes im Kursaal Krumpendorf statt.

Alle fünf Jahre werden die Spitzenfunktionen im Kärntner Wirtschaftsverband der Sozialdemokraten neu gewählt. 2014 konnte der Versicherungsunternehmer Alfred Trey die Wahl für sich entscheiden und wurde 2019 als SWV-Präsident ebenso bestätigt wie jetzt. Als Vizepräsident wurde Charly Holzmann bei der Veranstaltung im Kursaal Krumpendorf bestätigt. Neu gewählt wurden Stadträtin Constance Mochar und Vizebürgermeister Aaron Radaelli. Landesgeschäftsführer Horst Kandutsch gratuliert zum Wahlergebnis: „Mit Präsident Fredy Trey werden wir weiterhin für die Interessen von Kärntens Traditionsunternehmen und neuen KMUs einstehen.“

Trey zu seiner Wiederwahl

„Wir mussten am Anfang viel lernen – heute blicke ich auf viele Erfahrungen zurück. […] Ich freue mich, mit unseren erfahrenen und den neuen Funktionärinnen und Funktionären nun eine erfolgreiche Wirtschaftskammerwahl im März 2025 zu absolvieren“, so der SWV-Präsident. Im Rahmen der Landeskonferenz erhielten auch die Absolventen der Wirtschafts- und Polikitakademie des SWV Kärnten ihre Zertifikate überreicht. Sie übernehmen bereits Aufgaben im aktiven Vereinsgeschehen und in der Kärntner Wirtschaftskammer.