Champions-League-Spiel beeinträchtigt Verkehr in Klagenfurt

Am Mittwoch

Aufgrund des Champions League-Spieles kommt es am Mittwoch im Bereich des Wörthersee-Stadions wieder zu Einschränkungen im Straßenverkehr, die sich auch auf die Busse der KMG Klagenfurt Mobil GmbH auswirken. Betroffene sind die Haltestelle in der Keltenstraße auf Höhe der Schule sowie jene im Bereich um das Stadion in Klagenfurt-Waidmannsdorf.

Das ändert sich im KMG-Linienverkehr Die Linie B wird ab 15 Uhr aufgrund der Sperre kurzgeführt und verkehrt über den Baumbachplatz weiter zur „Pädag“ und von dort wieder linienmäßig retour zum Heiligengeistplatz.

Die Linie 5 fährt, ab 15 Uhr nur bis zum Baumbachplatz Ost (stadtauswärts), und fährt über die Haltestelle Neugasse zur Waidmannsdorfer Straße, weiter zur Haltestelle „Pädag" und wieder retour über Lodengasse – Griesgasse – Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.

Die Linie 6 fährt ab 15 Uhr (stadtauswärts) ab der Haltestelle Griesgasse zur Haltestelle Lindengasse – Hauptmann-Hermann-Platz in die Ginzkeygasse zur Universität – Lakeside Park – Universitätsstraße und wieder über die Ginzkeygasse zur Haltestelle Neugasse und weiter über Linie zum Heiligengeistplatz.