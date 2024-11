Nach Steiermark-Wahl: Nehammer will „Signale ernst nehmen“

Enttäuscht hat der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) auf seine Niederlage bei der Landtagswahl reagiert – die Verantwortung schob er auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der FPÖ-Chef Herbert Kickl nach der Nationalratswahl nicht den Regierungsbildungsauftrag erteilt hat. „Ich komme mir ein bisschen wie das Bauernopfer der Republik vor“, jammerte Drexler. Der blaue Wahlsieger Mario Kunasek freute sich indes über einen „geschichtsträchtigen Erfolg“. „Die Bundespolitik hat diese Wahl dominiert“, befand Drexler in der steirischen ÖVP-Zentrale. „Insofern ein großes Danke nach Wien“, meinte der Landeshauptmann ironisch. Die Stimmungslage außerhalb des ersten Gemeindebezirks in Wien sei offensichtlich anders als sie dort wahrgenommen werde, ätzte er in Richtung Hofburg. Dass das umstrittene Projekt des Leitspitals Liezen für die Wahlniederlage verantwortlich sein soll, ist für Drexler „nicht schlüssig“. Mehr dazu liest du hier: „Schmerzliche Niederlage“: LH Drexler gibt Hofburg die Schuld.

Nehammer will „Signale ernst nehmen“

Bundeskanzler Karl Nehammer, dessen ÖVP bei der steirischen Landtagswahl herbe Verluste einfuhr, will die Signale „ernst nehmen“, wie er am Montag auf X schrieb. Die steirische Landespartei und Spitzenkandidat Christopher Drexler hätten in den letzten Jahren „gut gearbeitet und im Wahlkampf beherzt gekämpft“. Die Krisen der letzten Jahre hätten im Land aber „Unzufriedenheit, Ängste und Sorgen ausgelöst“. Dafür würden die Regierenden verantwortlich gemacht. „Diese Signale muss man als Verantwortungsträger ernst nehmen“, so Nehammer wörtlich und weiter: „Sie können sich sicher sein, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass die Themen, die die Menschen bewegen, Gewicht und Priorität haben – vor allem auch in den Regierungsverhandlungen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 15:01 Uhr aktualisiert