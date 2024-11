Geldregen: Österreicher knackt Siebenfachjackpot!

Damit kann sich der Österreicher über mehr als 157.000 Euro Gewinn freuen. Dank Systemschein kommen zu dem Dreizehner Gewinn auch noch sechs der insgesamt fünfzehn Zwölfer Gewinne in dieser Runde dazu.

Weitere Gewinne

Beim Zwölfer ging die Jackpotserie ebenfalls zu Ende. Auch hier ging es um einen Siebenfachjackpot. Weitere acht Gewinne, zu je 2.754,20 Euro, wurden ebenfalls via Systemschein erzielt. Je drei gingen nach Wien und Oberösterreich und je einer nach Salzburg und an einen Spielteilnehmer auf win2day. Der fünfzehnte Zwölfer wurde ebenfalls via win2day erzielt, allerdings auf einem Toto Normalschein. In der Torwette verlängert sich die Jackpotserie nochmals, hier warten mehr als 16.000 Euro im Topf für fünf richtige Ergebnisse. Annahmeschluss für die Runde 48A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.