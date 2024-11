Hotelbetrieb auf der Saualpe insolvent

Über die „Panoramadorf Saualpe“ Sereinig KG wurde laut AKV und KSV1870 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen derzeit insgesamt rund 208.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund zwölf Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen, heißt es weiter. Forderungen können ab sofort über den AKV und den KSV1870 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Max Verdino bestellt.

Unternehmen bereits seit 8. Jänner 2024 geschlossen

Der Betrieb sei bereits seit 8. Jänner 2024 geschlossen. Es soll die Verwertung des Vermögens stattfinden. Die KG wurde im September 2017 gegründet. Betrieben wurde bis zur Zurücklegung am 20. November 2024 das Gastgewerbe mit der Betriebsart „Hotel“.

Ursachen

Wie der KSV1870 berichtet, sollen umfangreiche Investitionen an den Gebäuden und auf den vom Betrieb genutzten Grundstücken getätigt worden sein. „So wurde eine Photovoltaik-Anlage, ein auch als Freibad zu verwendendes Hallenbad, eine Heizungsanlage und viele weitere Investitionen getätigt“, so der KSV1870. In den letzten Jahren soll es zwischen den Gesellschaftern, die in der familiären Verwandtschaft stehen, immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten gekommen sein. Ein Kommanditist sei schwer erkrankt, was wiederum zum Burnout des unbeschränkt haftenden Gesellschafters geführt haben soll. Dieser beendete die Unternehmenstätigkeit mit 8. Jänner 2024, da er nicht mehr in der Lage gewesen sein soll, den Betrieb wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Auch konnten seit der Schließung im Jänner keine Einnahmen erzielt werden. „Aus diesem Grund muss sich die KG und Schuldnerin die Zahlungsunfähigkeit eingestehen“, informiert der AKV.