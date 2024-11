Schockmoment: Pensionist (81) kracht mit Auto in Arztpraxis

Schreckmoment in Oberösterreich: Ein Pensionist prallte mit seinem Pkw in eine Ordination.

Ein Verkehrsunfall sorgte am Montag, den 25. November 2024, in Steinerkirchen an der Traun für Aufregung. Ein 81-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Arztpraxis. Zwei Personen entgingen nur knapp einer Verletzung.

Kontrolle verloren: Auto donnert in Arztpraxis

Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land wollte gegen 11.30 Uhr seine Frau von einem Arzttermin abholen. Als er den Parkplatz der Praxis in Steinerkirchen an der Traun ansteuerte, verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto krachte ungebremst in die Außenwand des Gebäudes, wodurch eine Glastür aus den Angeln gerissen und in den Behandlungsraum geschleudert wurde.

Glück im Unglück: Großmutter und Enkelin entkommen knapp

In dem Raum befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine 55-jährige Frau und ihre 10-jährige Enkelin, beide ebenfalls aus dem Bezirk Wels-Land. Glücklicherweise bemerkten die beiden den herannahenden Wagen rechtzeitig und konnten von der Behandlungsliege aufstehen. Sie zogen sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Der Unfallfahrer selbst erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Wels gebracht.