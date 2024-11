Drittes Mandat: Neos ziehen mit drei Abgeordneten in den Landtag ein

Spitzenkandidat und Landessprecher Niko Swatek zeigt sich begeistert: „Wir gehören zu den großen Gewinnern dieser Wahl. Noch nie haben so viele Menschen in der Steiermark liberal gewählt. Das ist nicht nur ein Auftrag, sondern auch ein Signal: Die Steirerinnen und Steirer wollen Veränderung, Aufbruch und klare Lösungen.“ Die Steiermark folgt damit Wien. „Nach Wien, wo wir Teil der Stadtregierung sind, ist die Steiermark das erste Bundesland, in dem wir sowohl an Stimmen als auch an Mandaten zulegen konnten. Dieses Ergebnis gibt uns Kraft und Rückenwind für die kommenden Jahre!“

Drittes Mandat für Neos

Mit Bettina Schoeller und Robert Reif an seiner Seite will Niko Swatek die treibende Kraft im steirischen Landtag sein. Die Themen: Entlastung, beste Bildung, verlässliche Gesundheitsversorgung und Transparenz statt Postenschacher. „Danke an alle, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln und gemeinsam für ein neues Kapitel in der Steiermark arbeiten!“, so Swatek abschließend.

NEOS-Chefin gratuliert Team zu drittem Mandat

Schon mehr Freude herrschte auch am Tag nach der Wahl bei den NEOS. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger freute sich auch offiziell über das dritte Mandat und gratulierte ihrem Team in der Steiermark. „Auch bei der Landtagswahl in der Steiermark gehören NEOS zu den Gewinnern“, stellte Meinl-Reisinger via Aussendung fest. Die Wahl sei „ein toller und erfolgreicher Abschluss des Superwahljahres 2024 für uns NEOS. Unser Reformkurs ist viermal gestärkt worden.“ (APA/RED 25.11.2024)