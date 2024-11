Eskalation auf Flug nach Wien: Passagier ging auf Flugbegleiter los

Der AUA-Flug von Newark nach Wien endete mit einem Polizeieinsatz nach einem Zwischenfall in der Business Class.

Chaos in der Luft

Der AUA-Flug von Newark nach Wien endete mit einem Polizeieinsatz nach einem Zwischenfall in der Business Class.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 16:23 / ©5 Minuten

Während des Fluges OS90 von Newark nach Wien sorgte ein Passagier für Unruhe. Der Mann, der in der Business Class reiste, begann sich auffällig zu verhalten und ging schließlich auf den Flugbegleiter los. Laut Austrian Airlines musste die Crew deeskalierend eingreifen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Flugangst als möglicher Auslöser

Der Passagier soll an starker Flugangst leiden, die durch Turbulenzen über dem Atlantik noch verstärkt wurde. Die Situation spitzte sich zu, als der Mann zunehmend unkontrolliert reagierte. Dies teilte Austrian Airlines in einer Stellungnahme mit. Trotz des Vorfalls konnte die Boeing 787 planmäßig in Wien landen. Nach der Ankunft wurde der Mann der Polizei übergeben. Der Flugbegleiter, der bei dem Vorfall verletzt wurde, musste medizinisch versorgt werden.