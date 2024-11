Spar, Billa und Co.: Millionen Rechnungen sehen jetzt anders aus

Auf den Rechnungen in vielen österreichischen Handelsbetrieben werden in den kommenden zwei Wochen Hilfeangebote bei häuslicher Gewalt stehen - Telefonnummern verschiedener Insititutionen.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 16:43 / ©Fotomontage: 5 Minuten

Seit dem heutigen Montag, 25. November 2024, sind die Kassazettel von vielen Supermärkten und sonstigen Handelsbetrieben um eine wichtige Botschaft erweitert. Die kommenden 16 Tage stehen nämlich ganz im Zeichen „gegen Gewalt an Frauen“. Durch die Kassabon-Initiative sollen dabei so viele Frauen, die Opfer von Gewalt sind oder werden, noch besser erreicht werden, erklärt der Handelsverband in einer Aussendung.

Die Rechnungen dieser Handelsbetriebe schauen jetzt anders aus: Billa

Billa Plus

Bipa Parfümerien

C&A Mode

Das Futterhaus

Decathlon

Deichmann

Denns BioMarkt

dm drogerie markt

Eurospar

Hofer

Ikea Österreich

Interspar

Lidl Österreich

Morawa

MPreis

Penny

Rewe

Spar

Sutterlüty

Takko Fashion Austria

Tchibo Österreich

Thalia Österreich

Was alles auf den Rechnungen jetzt draufsteht

Immerhin mehr als 20 führende Händler in Österreich, darunter unter anderem auch die Supermarkt-Ketten Billa, Spar, Hofer, Lidl und Penny, unterstützen die Gewaltschutzinitiative in diesem Jahr. Auf den Kassenzettel werden in den kommenden rund zwei Wochen daher der Polizeinotruf (133), die Nummer der Frauenhelpline gegen Gewalt (0800 222 555), die Nummer des Gewaltschutzzentrums (0800 700 217) und jene des Opfer-Notrufs der Österreichischen Justiz (0800 112 112) abgebildet sein.

Diese Nachricht steht etwa am Billa-Kassazettel: Häusliche Gewalt – wir bieten Hilfe: Polizeinotruf: 133

Frauenhelpline: 0800 222 555

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

www.gewaltschutzzentrum.at

Zusätzlich zu wichtigen Hotlines ist auch ein QR-Code auf Rechnungen

Durch die Rezession, die Österreichs Wirtschaft aktuell durchmacht, hätte sich auch der Druck innerhalb der Familien und insbesondere auf Frauen verstärkt, weiß der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Rainer Will. Und weiter: „Daher wollen wir die internationale Gewaltschutz-Kampagne auch heuer wieder mit unserer bundesweiten Kassabon-Initiative unterstützen. Jede von Gewalt betroffene Frau soll damit niederschwellig einen direkten Draht zu den heimischen Schutzeinrichtungen aufbauen können.“ Zusätzlich zu den wichtigen Hotlines ist übrigens auf den Kassabons in den kommenden Tagen auch ein QR-Code mit weitere Hilfsangeboten abgebildet.