Retro-Hobby: Grazerin sammelt Sticker aus den 80ern und 90ern

Die Grazerin Silvia Lampl (36) hat ein besonderes Hobby: Sie sammelt heute noch die Sticker, die vor einigen Jahrzehnten fast jeder in seinem Album kleben hatte. Ob leuchtend, mit Glitzer, mit Duft, aus Stoff oder Kork – Silvia kennt sie alle und hat am Sammeln, Tauschen und Kleben heute noch genauso viel Spaß wie damals am Schulhof.

Sticker-Sammler gibt es weltweit

„Ich habe bis in die frühen 2000er Sticker gesammelt“, erzählt die Grazerin und beschreibt die fünf Stickeralben aus ihrer Kindheit, die sie heute noch besitzt, als ihren größten Schatz. Diese würde sie niemals hergeben, sagt sie. Anders sieht es mit den vielen Kisten voller Sticker aus, die bei ihr zum Tauschen bereitstehen. Denn Silvia ist nicht die einzige mit diesem nostalgischen Hobby: „In Deutschland gibt es ganz viele Sticker-Sammler.“ Aber auch in Amerika, Kanada und Neuseeland findet sie freudige Tauschpartner, die ihre Leidenschaft teilen.

„Qualität war früher besser“

„Ich habe etwa 14 Ordner daheim, in denen ich ganze Stickerbögen aufbewahre“, erzählt

´Silvia weiter. „Stickerbögen, wie man sie damals zu kaufen bekam“, betont sie. Die Sticker von heute seien nämlich nicht vergleichbar mit denen von damals. Heute sind die Sticker dünner und kleben nicht mehr so gut. Außerdem wurden die Sticker früher noch per Hand gezeichnet. „Das waren richtige kleine Kunstwerke“, schwärmt die Sammlerin, deren persönliche Favoriten Leuchtsticker, sowie Geister- und Meerjungfrauenmotive sind. „Die Meerjungfrauen hatte ich als Kind schon und vor kurzem bekam ich aus Amerika einen Originalbogen mit diesen Meerjungfrauen-Stickern“, freut sie sich über ihre neueste Errungenschaft.

500 Euro für einen Sticker

Wer noch ein altes Stickerheft im Keller oder am Dachboden hat, könnte einige wertvolle Exemplare darin finden. „Es gibt Stickeralben, die werden um 600 Euro verkauft. Je nachdem, was drinnen ist.“ Manche Motive wurden damals in verschiedenen Ausführungen produziert – leuchtend, mit Stoff oder in unterschiedlichen Farben. Wenn die Produktion nur gering war, dann möchte sie heute natürlich jeder haben. „Es gab schon einzelne Sticker, die um 500 Euro verkauft wurden.“ Das meiste Geld, das Silvia für ihr Hobby ausgegeben hat, waren 480 Euro. Allerdings bekam sie dafür ein ganzes Album. Eines, „dass ich unbedingt haben wollte.“

Sticker-„Therapie“

„Manche halten mich für verrückt, wenn ich für Sticker soviel Geld ausgebe“, lacht Silvia, die 2019 ihr Hobby wieder aufgenommen hat. Eigentlich wollte sie damals nur Sticker für ihre Tochter bestellen. Auf Ebay entdeckte sie dann plötzlich wieder die Sticker ihrer Kindheit und so führte eines zum anderen und in Silvias Fall zu Kisten voller Kindheits-Erinnerungen. Es sind mittlerweile so viele Sticker, dass sie sie gar nicht mehr zählen kann. „Es macht mir so große Freude und das Gestalten der Seiten in den Alben beruhigt mich. Ich finde, es ist einfach ein lustiges Hobby.“ Eines, das sogar schon zu neuen Freundschaften mit anderen Sammlern geführt hat und in Silvias Leben mehr Glitzer, Spaß und Leichtigkeit bringt.

