Tragisches Ende: Lkw Ã¼berrollt FuÃŸgÃ¤ngerin in Tirol

Ein tragisches Unglück ereignete sich in Tirol, als eine Fußgängerin von einem rückwärts fahrenden Lkw erfasst wurde.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 18:02 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am Montagnachmittag, den 25. November 2024, ereignete sich in der Gemeinde See im Tiroler Paznauntal ein tragischer Vorfall. Eine Fußgängerin wurde von einem rückwärts fahrenden Klein-Lkw erfasst, als dieser auf einer einspurigen Gemeindestraße unterwegs war. Der Fahrer des Fahrzeugs bemerkte die Frau offenbar zu spät.

Übersehen und überrollt

Der Lkw war gegen 13.30 Uhr auf der engen Straße rückwärts unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Die Fußgängerin befand sich hinter dem Fahrzeug, als der Fahrer sie möglicherweise übersah und überrollte. Trotz sofortiger Rettungsversuche kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

Tödliches Ende für die Fußgängerin

Die schwer verletzte Fußgängerin starb noch an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen war keine medizinische Hilfe mehr von Nutzen. Die Identität der Verstorbenen konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.