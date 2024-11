Für die Mitarbeiter der Holding Graz bedeutet die Reinigung der Straßen und Anlagen in Graz eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. So gilt es insgesamt rund 5,3 Mio. Quadratmeter an öffentlichen Flächen und ca. 2,4 Mio. Quadratmeter des städtischen Grünraums zu betreuen. Jährlich werden dabei an die 1.800 Tonnen an Kehricht gesammelt. Dabei kommen derzeit 20 Kehrmaschinen und 20 Waschwägen zum Einsatz. Allerdings können die 190 Mitarbeiter nicht überall maschinelle Hilfe in Anspruch nehmen, zu viele verwinkelte und verparkte Flächen müssen händisch gereinigt werden.

Fünf emis­si­ons­freie Kehr­ma­schi­nen für Graz

Ab sofort bekommen die Mitarbeite des Stadtraums umweltfreundliche Unterstützung in Form von 5 neuen E-Kehrmaschinen, welche 5 ältere Modelle in nächster Zeit ersetzen werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner weiß: „Eine saubere Stadt steigert die Lebensqualität für uns alle erheblich. Die neuen Elektro-Kehrmaschinen sind leise unterwegs und absolut umweltschonend.“

Grazer mit Sauberkeit im Stadtraum sehr zufrieden

Die neuen Kehrmaschinen sollen künftig auch dazu beitragen, die Zufriedenheit der Grazer:innen auf dem hohen Niveau zu festigen. Immerhin ergab die jährliche Kund:innenumfrage der Sparte Infrastruktur & Energie der Holding Graz, dass Verkehrs-flächen, Grünanlagen und Spielplätze den größten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit mit dem Stadtraum haben.

Graz bleibt sauber: Gesamtnote 2,0 als langjährige Konstante

Mit den Leistungen des Bereichs „Stadtraum“ sind die Bürger in Graz, wie auch in den Vorjahren, sehr zufrieden. 76% der Grazer sind mit den Leistungen (sehr) zufrieden. Mit der Schulnote 2,0 kann der „Stadtraum“ seine gute Gesamtnote aus den Vorjahren weiter stabil halten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2024 um 19:00 Uhr aktualisiert