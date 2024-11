Von Villach nach Wien: Alle Toiletten in ÖBB-Zug defekt

Mit einer durchschnittlichen Fahrzeit von vier Stunden und 20 Minuten wird die Strecke vom Villacher bis zum Wiener Hauptbahnhof in den ÖBB-Apps angepriesen. Eine lange Zeit, wenn man sie in einem Zug ohne funktionierender Toilette verbringen muss. Genau das ist am 17. November 2024 5-Minuten-Leser T. passiert. Er fährt zweimal die Woche von Villach nach Wien, aber das sei selbst ihm noch nie untergekommen.

„Es brachte das Fass zum Überlaufen“

„Ich bin um 14.13 Uhr in den D738 in Villach eingestiegen“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. „Da informierte der Zugbegleiter die Fahrgäste darüber, dass aufgrund eines technischen Defektes keine der vier WC-Anlagen im Zug zur Verfügung stehen würde.“ Geplant seien jedoch längere Aufenthalte in gewissen Bahnhöfen. Auch ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer bestätigt auf 5-Minuten-Nachfrage, dass der Zug trotz des Defektes eingesetzt wurde. „Um ihn nicht ausfallen zu lassen“, so Hofer. „Als Alternative sorgten ausgeweitete Aufenthalte für die Benutzungsmöglichkeit der Bahnhofstoiletten.“

WC-Stopps sorgten für Verspätung

T. schildert das Vorgehen: „Der erste längere Aufenthalt wurde in Klagenfurt mit zehn Minuten vollzogen.“ Der zweite erfolgte in Bruck an der Mur. T.: „Sobald der Zug zum Stehen kam und sich die Türen öffneten, stürmten alle aus den Wagons über den Bahnsteig hinab […]. Es bildeten sich zwei lange Schlangen bis zu den Treppen und nach zirka zehn Minuten musste der Zugbegleiter die Fahrgäste bitten, wieder zum Zug zu gehen.“ Dieser Bitte sei jedoch keine einzige Person gefolgt. Letztendlich kam der Zug mit einer Verspätung von gut einer halben Stunde in Wien an.

ÖBB: „Diese Fälle treten meist kurzfristig auf“

Hofer bedauert den Vorfall und betont: „Wir bedienen mit unseren WC-Anlagen ca. 280 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Dabei überprüfen wir rund 1.200 WC-Anlagen pro Woche, um die Verfügbarkeit unserer Toiletten für unsere Fahrgäste zu gewährleisten. Bedauerlicherweise kommt es, neben technischen Ausfällen, auch zu Fällen von Vandalismus, bei denen WC-Anlagen in Zügen mutwillig beschädigt werden. Diese Fälle treten meist kurzfristig auf, weshalb eine Wartung der Anlagen vor Einsatz des Zuges nicht möglich ist.“

Lösung in Sicht?

Auch sei dem ÖBB-Pressesprecher durchaus bewusst, dass die aktuelle Situation auf der Südstrecke für die Fahrgäste keine zufriedenstellende ist. Wie aus Medienberichten hervorgeht, haben die ÖBB zwischen Wien und Kärnten einen Großteil der modernen Züge abgezogen und durch weniger komfortable ersetzt. Schuld sei vor allem der krisenbedingte Fahrplan, der durch das Hochwasser notwendig wurde. „[Er] forderte aufgrund geänderter Zugumläufe einen deutlich höheren Bedarf an Fahrzeugen, […]. Dies bedeutet, dass Railjets, die für eine hohe Fahrgeschwindigkeit ausgelegt sind, auch auf entsprechenden Strecken (wie der Weststrecke) eingesetzt werden, um den Fahrplan einhalten zu können“, so Hofer. „Daher mussten leider einige Railjet-Garnituren auf der Südstrecke gegen Cityjets und IC-Wagen getauscht werden.“ Laut dem ÖBB-Pressesprecher werde die Situation aber nur mehr bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 andauern.

Nicht das einzige Toiletten-Desaster

Übrigens ist es nicht die einzige WC-Beschwerde rund um die ÖBB, welche der 5-Minuten-Redaktion vorliegt. Ein ähnlicher Fall soll sich auch im November 2024 bei einer Zugfahrt von Salzburg nach Bischofshofen zugetragen haben. Auch da war die einzige WC-Anlage im Zug defekt, jedoch wurden zu jener Zeit keine Toilettenpausen eingelegt. Dementsprechend ging die Angelegenheit für den 37-jährigen Salzburger nicht so glimpflich aus: „Ich musste in meinem bisherigen Leben noch nie so dringend auf die Toilette wie in diesem Moment und irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr aushalten“, berichtete er gegenüber 5 Minuten. Vonseiten der ÖBB gab es seinerzeit eine dicke Entschuldigung.