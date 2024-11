Rückruf: Dieses Produkt kann zu Übelkeit und Kopfschmerzen führen

Veröffentlicht am 25. November 2024, 19:00 / ©Shutterstock

Estyria Naturprodukte GmbH hat eine wichtige Rückrufaktion ins Leben gerufen. Betroffen ist die „Steirerkraft 1-Minuten-Polenta weiß, 600g“ aus der Charge mit der Nummer 23007428/0 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12. Dezember 2024. Das Unternehmen reagierte auf die Entdeckung von Tropanalkaloiden in einer Probe dieses Produkts.

©Steirerkraft Steirerkraft Polenta – Von diesem Produkt wird dringend abgeraten. Rückruf wegen gesundheitlicher Risiken.

Was sind Tropanalkaloide und welche Risiken bestehen?

Tropanalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe, die in bestimmten Pflanzen, insbesondere in Beikräutern auf Getreideanbauflächen, vorkommen. Diese Stoffe können in Lebensmittel gelangen, wenn sie bei der Ernte mitgetroffen werden. Obwohl sie keine Langzeitwirkungen haben, können sie vorübergehende gesundheitliche Beschwerden wie Übelkeit, Benommenheit und Kopfschmerzen hervorrufen.

Sofortige Rücknahme und Entschuldigung

Im Rahmen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wurde das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen. Estyria Naturprodukte bedauert den Vorfall und bittet die Kunden, die betroffene Polenta entweder zu vernichten oder zurückzugeben. Der Kaufpreis wird ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Sicherheitsmaßnahmen und Rückrufdetails

Kunden, die das Produkt mit der genannten Chargennummer erworben haben, werden aufgefordert, es nicht zu verzehren. Es handelt sich ausschließlich um die Polenta dieser speziellen Charge, andere Produkte des Herstellers sind nicht betroffen. Der Rückruf ist eine präventive Maßnahme zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher.

Wichtige Info’s zum Rückruf Produktname: Steirerkraft 1-Minuten-Polenta weiß, 600g

Steirerkraft 1-Minuten-Polenta weiß, 600g Chargennummer: 23007428/0

23007428/0 Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.12.2024