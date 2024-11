20-Jähriger bei Frontal-Crash im Kreisverkehr verletzt

Eine 84-Jährige fuhr falsch in den Kreisverkehr ein, dadurch kam es zu einer Kollision.

Veröffentlicht am 25. November 2024, 19:22 / ©BMI / Egon Weissheimer

Gegen 20 Uhr fuhr eine 84-jährige Frau mit ihrem Auto entlang der B116 von Kapfenberg kommend, in Richtung St. Marein im Mürztal. Ersterhebungen ergaben, dass die 84-Jährige in weiterer Folge, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, links in einen Kreisverkehr einfuhr und mit dem Pkw eines 20-jährigen Mannes frontal zusammenprallte.

20-jähriger Lenker verletzt

Zeugen des Unfalls leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 20-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde, mit Verletzungen unbestimmten Grades, ins LKH Bruck/Mur verbracht. Die 84-Jährige blieb unverletzt.